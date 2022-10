Joven español que iba a pie al Mundial Qatar 2022 fue detenido en Irán, confirmó la familia

La familia del español que iba a pie al mundial confirma su detención en Irán | Fuente: Instagram

La familia de Santiago Sánchez Cogedor, el español que viajaba a pie al Mundial de fútbol de Qatar, desaparecido en Irán, informó este jueves a EFE de que se encuentra retenido por las autoridades iraníes y está bien de salud.



La información, que le fue facilitada a la familia por el Ministerio español de Asuntos Exteriores, fue confirmada por fuentes diplomáticas.



El grupo opositor kurdo-iraní "Hengaw Organization por Human Rights", radicado en Oslo, había afirmado en su web que Sánchez fue detenido "hace unas tres semanas" por el Ministerio de Inteligencia de Irán junto a un ciudadano iraníí que, según dicha página, le hacía de traductor.



Según el grupo, el aventurero español supuestamente fue detenido por las autoridades iraníes después de visitar en el Kurdistán iraní la tumba de Mahsa Amini, la joven fallecida hace mes y medio tras haber sido arrestada por no llevar correctamente el velo.



La embajada de España en Irán solicitó que el personal diplomático español pueda visitarle "lo antes posible" e iniciar las gestiones para su liberación, dijo a EFE su hermana Natalia, quien aseguró que no hay ninguna imputación, ni ningún cargo contra él y que solo atravesaba a pie el país camino de Catar para asistir al mundial.



"Simplemente pasaba por allí. No tiene nada que ver con nada", dijo Natalia, tras asegurar que la información de Exteriores ha tranquilizado a la familia, que no tenía noticias de Santiago desde el 2 de octubre.

En búsqueda de su liberación

Fuentes diplomáticas confirmaron a EFE que se están llevando a cabo gestiones para visitar al español retenido y conseguir su liberación.



Según "Hengaw", Santiago Sánchez, quien también es exparacaidista del ejército español, fue recluido en el centro de detención de la Inteligencia iraní en Sanandaj, que es la capital de la provincia iraní del Kurdistán.



La familia espera que esa liberación se produzca cuanto antes y confía en las gestiones de los servicios diplomáticos, que no les han confirmado el paradero exacto de Santiago.

