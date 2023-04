La caída de la vacunación infantil expone al mundo a más brotes epidémicos, advierte la OMS

La caída de la vacunación infantil expone al mundo a más brotes epidémicos, avisa la OMS | Fuente: Pexels

Entre 2019 y 2021, 67 millones de niños no recibieron una vacunación completa, incluyendo a 48 millones de niños a los que se ha denominado "cero dosis" porque ni siquiera recibieron una dosis de las vacunas básicas, incluida la de difteria-tétanos-tos ferina (DTP), según datos recogidos del informe mundial sobre el estado mundial de la infancia de Unicef.



Al presentar la campaña internacional "La Gran Puesta al Día" de las vacunas, la OMS precisó que únicamente en 2021 a más de 25 millones de niños les faltaba al menos una vacuna, lo que explica la multiplicación de brotes de enfermedades infecciosas, incluso en regiones de mundo donde algunas de éstas se consideraban erradicadas.



La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) señaló hoy que esto representa "un retroceso histórico en la inmunización infantil" y significa que la cobertura de vacunación ha pasado del 86 % al 81 % en el periodo de referencia.



MSF, que aporta socorro en los países que atraviesan las peores crisis humanitarias, enfatizó que once millones de niños con insuficientes vacunas o que no han recibido ninguna viven en entornos humanitarios muy frágiles, incluidos conflictos armados.



Por esta razón, pidió a la alianza GAVI, que favorece el acceso a las vacunas en los países pobres, "que renuncie al requisito de cofinanciación de los países" para poder participar en la campaña de la "Gran Puesta al Día".



GAVI, la OMS, Unicef, la Alianza por las Vacunas y la Fundación Bill & Melinda Gates son los principales impulsores de la campaña, que concentrará sus esfuerzos y recursos a una veintena de países donde se encuentra el 75 % de los niños parcialmente vacunados o no vacunados, empezando por los africanos.



Para ello, los países tendrán que adaptar sus políticas de vacunación, admitiendo un menor número de dosis de ser necesario -dependiendo del tiempo transcurrido desde la edad recomendada de vacunación- o modificando los intervalos.



Otras medidas

La OMS también plantea utilizar los centros de atención sanitaria para identificar a los niños que deben ser vacunados (cuando acuden a éstos por otras razones) e insistirá en que un vial multidosis de vacuna debe ser abierto a pesar de que haya un solo niño que vacunar.



En algunos países, el personal sanitario tiene indicaciones de no abrir un vial en tales casos para evitar el desperdicio, pero la organización considera que el interés supremo es proteger a cada niño y recuerda que las vacunas básicas suelen ser baratas.



La directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brien, sostuvo hoy que entre patógenos más susceptibles de causar brotes epidémicos por una baja cobertura de vacunación está, por ejemplo, el virus del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, y de la que entre 12 y 18 personas pueden resultar infectadas por cada caso.



En el último año se han registrado brotes importantes de sarampión en 33 países, catorce más que en el periodo anterior.



También se están produciendo brotes de fiebre amarilla -diez en Africa y uno en Latinoamérica-, causada por un virus que es particularmente peligroso cuando circula en entornos urbanos, pero que puede prevenirse con una vacuna.



O'Brien mencionó también la reducción de la inmunmización contra el virus del papiloma humano -principal causante del cáncer del cuello uterino- entre niñas y niños entre 9 y 14 años. Antes de la pandemia se había llegado a una cobertura del 20 % en esta categoría de edad, pero se ha reducido al 15 % actualmente.



La principal razón es que durante la etapa más aguda de la pandemia se cerraron los colegios, que era donde esta vacuna era puesta a disposición de los adolescentes en la mayoría de países donde esta disponible.

(Con información de EFE)