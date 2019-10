Corona de Etiopía fue hallada luego de 21 años en Holanda | Fuente: AFP

Una corona etíope del siglo XVIII de valor incalculable volverá a su país de origen después de que un refugiado la escondiera durante más de 20 años en un pequeño apartamento de Holanda. La corona, adornada con cobre dorado donde están representados Jesucristo y los apóstoles, reapareció cuando un refugiado etíope nacionalizado holandés, Sirak Asfaw, se puso en contacto con el experto en arte Arthur Brand.

Apodado el "Indiana Jones del mundo del arte", Brand explicó que la corona será entregada pronto a las autoridades etíopes. En su apartamento en Róterdam, Asfaw explicó a la agencia AFP como se convirtió por casualidad en el guardián de la corona. El hombre, ahora consultor para el gobierno de Holanda, huyó de su país a finales de los años 1970, huyendo de las purgas conocidas como el "Terror Rojo". Una vez en Holanda recibió a numerosos compatriotas que también huían.

El guardián de la corona

En abril de 1998 descubrió por casualidad la corona dentro de una maleta abandonada por uno de sus visitantes. "Me dije: 'Esto fue robado, no debería estar aquí, pertenece a Etiopía'", recuerda. "No podría devolverla por la situación inestable en Etiopía", asegura Asfaw, y afirma que le prometió al dueño de la maleta que la corona "no saldría de casa excepto para regresar" a su país de origen.

Así, la corona permaneció oculta durante 21 años en un lugar secreto en su casa. Durante esos años, Asfaw recibió amenazas de otros etíopes que sabían que tenía la corona y querían que la devolviera. "Pero sabía que si la devolvía desaparecería de nuevo", asegura. Cuando el año pasado fue investido el primer ministro Abiy Ahmed, Asfaw consideró que la situación en Etiopía era suficientemente estable y segura para devolver la corona.

En busca de ayuda, Asfaw contactó a Brand y le explicó que tenía "un objeto etíope de gran importancia cultural". "Resultó que Sirak Asfaw había sido el guardián de una corona etíope del siglo XVIII durante 21 años y quería devolverla", dijo Brand a la AFP. "Es una historia sacada de una novela policíaca", dice el experto, que se hizo famoso en 2015 cuando encontró dos caballos de bronce en Alemania fabricados por Josef Thorak, uno de los escultores preferidos de Adolf Hitler.

De vuelta a África

Brand se puso inmediatamente en contacto con el gobierno holandés para informarle sobre la restitución de la corona. Según el ministerio holandés de Relaciones Exteriores el paso siguiente es establecer la autenticidad de la corona "en estrecha cooperación con las autoridades etíopes" El objeto está actualmente guardado en un lugar de máxima seguridad en Holanda, donde un periodista de AFP pudo observarla.

La corona fue vista en público por última vez en 1993, llevada por un sacerdote, antes de desaparecer. En ese momento se había abierto una investigación pero los responsables de la desaparición nunca fueron encontrados.



Jacopo Gnisci, un investigador de la Universidad de Oxford, la examinó y confirmó su autenticidad. Según él existen menos de treinta coronas de este tipo en el mundo, llamadas "zewd". "Estas coronas tienen una gran importancia cultural y simbólica en Etiopía porque generalmente eran donadas por altos funcionarios a las iglesias como parte de una práctica que se remonta a la antigüedad", dijo Gnisci. La corona en poder de Asfaw perteneció aparentemente a uno de los más poderosos señores de la guerra etíopes en el siglo XVIII, "ras" Welde Sellase.

Según Gnisci, Sellase probablemente donó la corona a una iglesia cerca de la ciudad de Mekelle, en el norte de Etiopía. La corona fue vista en público por última vez en 1993, llevada por un sacerdote, antes de desaparecer. En ese momento se había abierto una investigación pero los responsables de la desaparición nunca fueron encontrados. "Estas coronas tienen un valor simbólico inestimable y es importante que vuelvan a Etiopía", dijo Gnisci a AFP. "Es un patrimonio cultural etíope, es la identidad de Etiopía", dijo Asfaw, que finalmente se siente liberado de la responsabilidad. AFP