La reina Isabel II renuncia a participar en la COP26 | Fuente: EFE

La reina Isabel II, de 95 años, suspendió este martes su asistencia a la cumbre del clima COP26 que comienza este fin de semana en Glasgow (Escocia), después de que los médicos le aconsejaran guardar descanso, anunció este martes el Palacio de Buckingham.



La soberana británica "ha decidido con pesar que no viajará a Glasgow" el próximo lunes, como tenía previsto, para presidir la ceremonia de recepción de los líderes mundiales convocados a la reunión climática, indicó un portavoz de su residencia oficial en un comunicado.



"Su Majestad se siente decepcionada por no poder asistir a la recepción", recalca la nota del Palacio, pero trasladará un mensaje a los mandatarios y delegados en la COP26 a través de un discurso grabado previamente en vídeo.



Isabel II permaneció ingresada en un hospital la noche del pasado miércoles para ser sometida a "exámenes preliminares" por problemas de salud que el Palacio no ha detallado.



La recomendación facultativa de mantener el descanso le obligó ya a cancelar una visita programada a Irlanda del Norte, y se ha limitado desde entonces a llevar a cabo "tareas ligeras" en el castillo de Windsor (centro de Inglaterra).



Esta mañana fue la primera ocasión en los últimos siete días en la que la monarca volvió a celebrar audiencias desde su residencia de manera virtual.



La pasada semana, fue examinada por especialistas en el hospital privado King Edward VII, en el centro de Londres, el mismo en el que estuvo ingresado su marido, Felipe de Edimburgo, antes de fallecer el pasado mes de abril a los 99 años.



Tras recibir el alta, su portavoz informó de que la reina se encontraba "bien" y con "buen ánimo".

