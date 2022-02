Controversia en la India por la prohibición del hiyab en varios institutos | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: NOAH SEELAM

La imagen de una joven musulmana que grita "Alá es grande" a una turba de estudiantes hindúes que le reprochan el uso del hiyab o velo islámico en un instituto donde lo habían prohibido generó este miércoles multitudinarias muestras de apoyo hacia la joven, convertida en símbolo de la lucha de las minorías religiosas en la India.



"¡Es el rugido de una leona solitaria!", escribió en Twitter Kaneez Fatima, parlamentaria del estado meridional de Karnataka, región donde se desarrollaron gran parte de los disturbios durante las últimas semanas entre grupos de hindúes contra estudiantes musulmanas por la prohibición del hiyab en varios institutos.



La ya icónica imagen muestra a la muchacha vestida de negro con el velo islámico y con el puño en alto, en una escena que recuerda al emblemático cuadro de Eugène Delacroix "La Libertad guiando al pueblo", acompañada a menudo del lema "el hiyab es un derecho fundamental".



El vídeo en el que se recoge la escena fue grabado ayer en plena escalada de tensión por el veto del hiyab en varios centros de estudios del sur del país, que ocasionó el cierre de institutos de la región durante tres días tras los enfrentamientos protagonizados por amplios grupos de estudiantes hindúes.



El gesto de la muchacha tampoco pasó desapercibido en algunos países de mayoría musulmana próximos a la India, como Pakistán o Afganistán, donde se criticó el veto al hiyab en clase.



La activista paquistaní y premio nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai, pidió al Gobierno indio acabar con la "marginalización de las mujeres musulmanas", señalando que "negarse a dejar que las niñas vayan a la escuela con sus hiyabs es horrible".



También el portavoz del Gobierno interino talibán en Afganistán, Inamullah Samangani apoyó "la lucha de las niñas musulmanas indias por el hiyab", y precisó que la prenda "no es una cultura árabe, iraní, egipcia o paquistaní, sino un valor islámico por el cual las niñas musulmanas de todo el mundo, especialmente en el mundo secular, se sacrifican (...) y defienden su valor religioso".



Sin embargo, numerosas figuras políticas de la India, mayoritariamente pertenecientes al partido hinduista del BJP, en el Gobierno tanto en la región como en Nueva Delhi, no compartieron esta visión y se mostraron críticas con la joven, a la que incluso acusaron de "provocar".



"¿Por qué les provocó?", se preguntó el ministro de Educación Primaria y Secundaria de Karnataka, BC Nagesh, insinuando que los estudiantes hindúes no querían atacar a la chica, y que cuando esta gritó "Alá es grande, no había ni un solo estudiante a su alrededor".



"No se puede gritar "Alá es grande" o "gloria al dios Ram" en el campus", sentenció a una televisión local, en referencia al grito que lanzaban los estudiantes hindúes.



Aunque la India es un país secular son frecuentes las tensiones entre la mayoría hindú, religión del 79,8 % de la población según el último censo de 2011, y los musulmanes (14,2 %), que critican ser discriminados por los grupos hinduistas que regentan el poder.

