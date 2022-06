López Obrador denuncia una "guerra sucia" contra Gustavo Petro en Colombia | Fuente: EFE | Fotógrafo: Isaac Esquivel

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha valorado este viernes que el candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, se enfrenta a una "guerra sucia de lo más indigno y cobarde".

En estos términos se ha expresado el presidente mexicano durante su habitual comparecencia ante los medios desde el Palacio de Gobierno en Ciudad de México, donde ha criticado la campaña que desde Colombia se ha venido haciendo contra Petro, aún más después de su victoria en la primera vuelta del 29 de mayo.

"Me molesta mucho la campaña en su contra", ha dicho López Obrador, quien ha prometido, no obstante, no inmiscuirse en los procesos electorales de Colombia, ni de ningún otro país, informa el diario 'Milenio'.

"Es de veras indigna, ruin y es lo que ya nosotros hemos enfrentado, yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia", ha aseverado.

"Guerra sucia"

Para López Obrador, esa "guerra sucia" es "un menosprecio a la persona" porque presupone que "el ser humano puede ser manipulable, que es un objeto" y "no un sujeto". Esa es "la mentalidad de estos publicistas mercenarios".

El presidente López Obrador ha asemejado los ataques mediáticos que está sufriendo el candidato de la izquierda colombiana con la "campaña de calumnias" que él mismo sufrió durante la etapa electoral en México. "Hasta las empresas aportaban dinero para la campaña", ha recordado.

"Si se tiene el medio y el mensaje pues funciona, todos se alinearon, no existían las redes sociales, no existían, pero fíjense en lo que es el pueblo, aún con todo y eso ganamos y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores, tuvieron que rellenar urnas y falsificar actas y se negaron a contar los votos", ha contado.



López Obrador ha arremetido contra esas campañas, que "por lo general siempre se tiene el control de todos los medios", porque buscan "dominar", "aturdir", e "imponerse", para "suplantar la voluntad libre de los ciudadanos" y su "derecho a elegir libremente a sus autoridades".

Situación de Colombia

La izquierda que representa Petro se impuso en la primera vuelta de las elecciones, celebradas el pasado 29 de mayo, con poco más del 40 por ciento de los votos, seguido de la gran sorpresa de los comicios, el ultraderechista y autoproclamado candidato anticorrupción, Rodolfo Hernández, con el 28 por ciento.

La situación parece haberse emparejado tras aquella cita y ahora los sondeos colocan a Hernández ligeramente por encima de Petro, que se enfrenta ahora a un escenario desconocido desde que empezó todo el proceso, en el que siempre estuvo al frente de las intenciones de voto de los colombiano.

(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS:

-'Entrevistas ADN': "El gobierno parece tener una política para destruir la economía", señala representante de empresarios de Apurímac.

Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, calificó de abuso el bloqueo de un grupo de comuneros que paraliza hace más de 50 días la operación de Las Bambas, la principal mina de cobre del país.