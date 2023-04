Los tres días de combates en Sudán dejan 180 civiles muertos y muchas dudas [VIDEO]

Los sudaneses saludan a los soldados del ejército, leales al jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan, en la ciudad de Puerto Sudán, en el Mar Rojo, el 16 de abril de 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

Tres días de enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han dejado hasta ahora más de 180 civiles muertos, según la ONU, y muchas dudas sobre cómo encarrilar un conflicto que cada vez está más cerca del punto de no retorno.



En una rueda de prensa telemática, el enviado especial de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes, dijo visiblemente exhausto que, desde que se iniciaron los combates entre ambos bandos enfrentados el sábado, más de 180 civiles han perdido la vida y otros más de 1.800 han resultado heridos.



Según el representante de la organización, la situación en el país es muy inestable y es difícil predecir hacia qué lado se decantará la balanza, puesto que el Ejército y las FAR se han enfrentado de manera "casi ininterrumpida" durante estos tres días.

Los combates se recrudecen

Los principales puntos calientes se concentran en la capital de Sudán, Jartum, donde está en disputa el aeropuerto internacional -que suspendió sus operaciones el mismo sábado-, además de la sede de la Comandancia de Operaciones del Ejército, el Palacio Presidencial y otras bases militares.



Sin embargo, el Ejército protagonizó hoy una de sus mayores conquistas, al retomar la sede de la Corporación de Radio y Televisión pública de Sudán, después de que la señal televisiva se cortara el domingo por la tarde por el asedio del grupo paramilitar.



Asimismo, se están desarrollando también intensos combates en el oeste de Sudán, específicamente en la castigada región de Darfur, donde las FAR tienen una gran presencia.



Una imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies muestra el humo saliendo de aeronaves destruidas en el Aeropuerto Internacional de Jartum, en Jartum, Sudán, el 17 de abril de 2023. | Fuente: EFE

Y es que el grupo paramilitar nació de las milicias Yanyawid (Janjaweed), acusadas de cometer matanzas y violaciones masivas en el conflicto de tintes étnicos de Darfur (2003-2008), que segó más de 300 000 vidas y obligó al desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.



También en Darfur, el enviado de Naciones Unidas denunció que en las últimas 48 horas las oficinas y almacenes del PMA, Unicef y de otras agencias de la ONU "han estado en el fuego cruzado, han sido saqueadas y destruidas", algo que calificó de una "gran transgresión".

Fuego contra hospitales

Las instalaciones sanitarias de Jartum y otras zonas del país anunciaron hoy el cierre y se declararon fuera de servicio, según el Sindicato de Médicos de Sudán, que denunció que los hospitales están siendo objetivo de los ataques cruzados entre el Ejército y las FAR, que han continuado acusándose de asesinar a civiles inocentes.



El cierre de las carreteras y la peligrosidad de moverse por las calles han provocado que los profesionales de la salud no puedan desplazarse hasta los hospitales, que han alertado de una falta de personal importante que les impide operar en condiciones.



Asimismo, estos centros también sufren de la escasez de todo tipo de suministros médicos, medicamentos, bolsas de transfusión de sangre e incluso de soluciones intravenosas, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes que necesitan atención urgente.



De hecho, fuentes médicas afirmaron a EFE que "decenas de pacientes" que fallecieron en los últimos días en hospitales de Jartum no han podido ser evacuados y permanecen en la instalación, junto con otros enfermos y heridos que no pueden salir o trasladarse a lugares más seguros.



Cerca de 200 muertos en combates entre ejército y paramilitares en Sudán | Fuente: AFP

Otra tregua sin éxito

A petición de la ONU, el Ejército y las FAR anunciaron hoy su adhesión a un breve cese de hostilidades de tres horas y la apertura de corredores humanitarios para que los civiles puedan evacuar o ir a por suministros.



El acuerdo no fue respetado, según la ONU, que lamentó que sucedió lo mismo que el día anterior, cuando por primera vez se implementó una pausa de los combates también de tres horas que no fue completamente respetada.



Diferentes comités y organizaciones estiman que cientos de personas siguen atrapadas en escuelas, universidades y oficinas, de las que no pueden salir por los combates al tiempo que se están quedando sin suministros para sobrevivir.



Es el caso de 17 profesionales de la agencia de noticias sudanesa SUNA, que de acuerdo con el Sindicato de Periodistas de Sudán permanecen encerrados en las oficinas del medio desde el estallido de los enfrentamientos el sábado.



La situación en el país africano es cada vez más inestable, y el Ejército asegura que todos los intentos de diálogo con las FAR -grupo que ha sido disuelto y declarado como milicia rebelde- "han fracasado".



Asimismo, varios organismos internacionales, entre ellos la ONU, han intentado mediar, sin éxito entre las partes para alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la disputa por el poder entre el líder de las Fuerzas Armadas, Abdelfatah al Burhan, y el comandante de los paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo.

(Con información de EFE)

