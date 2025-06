Luis Arce lamenta la muerte de tres policías y condena violencia en el suroeste de Bolivia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó este miércoles la muerte de tres policías durante un operativo para retirar los bloqueos de carreteras realizados por seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) en Potosí y condenó la violencia desatada en esa región andina situada en el suroeste del país.

En una declaración a los medios cerca de la medianoche, Arce expresó sus condolencias por los decesos de los subtenientes Carlos Enrique Apata y Brayan Barrozo, y del sargento Jesús Alberto Mamani.

Los tres agentes eran parte del operativo policial que buscaba llegar hasta el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, donde el martes los manifestantes atacaron a los pobladores de esa localidad que querían levantar los bloqueos de carreteras.

"Estamos profundamente condolidos e indignados por la violencia que se ha desatado hoy (miércoles) en Llallagua", sostuvo Arce.

El gobernante aseguró que continuarán los operativos militares y policiales para retirar todos los puntos de bloqueo instalados por los grupos leales a Morales en la región central de Cochabamba, en Potosí y en el vecino departamento andino de Oruro, con los que buscan forzar su candidatura en las elecciones generales del 17 de agosto.

"Nosotros no vamos a hacer que ganen aquellos que no quieren las elecciones, que ganen quienes no quieren la democracia, que ganen quienes no quieren al país ni al pueblo boliviano", manifestó.

Arce aseguró que no renunciará y que ejercerá "todas las facultades que constitucionalmente" le otorgan las leyes para "dar tranquilidad al pueblo boliviano".

Fueron emboscados

El Gobierno de Arce denunció que los policías fueron emboscados en la carretera hacia Llallagua por las personas movilizadas, quienes estaban apostadas en los cerros aledaños, desde donde lanzaron piedras, dinamitas y, según las autoridades, también atacaron a los agentes con armas de fuego.

Las muertes de los agentes recibieron una condena generalizada por parte de políticos y candidatos de oposición y del oficialismo por igual, quienes responsabilizaron a Morales por la violencia.

El miércoles en la mañana, Arce ordenó a la Policía levantar los bloqueos y lamentó que esas acciones hayan derivado en "actos vandálicos" para "derrocar al Gobierno nacional" e imponer la candidatura de Morales, que, según dijo, es "inconstitucional".

Por su parte, Evo Morales dijo que Bolivia "vive una criminalización de la protesta" y señaló que el desbloqueo generará una "mayor rebelión y mayor sublevación ante el Gobierno".

Los grupos leales a Morales bloquean carreteras desde el 2 de junio para exigir que el político sea inscrito y participe en las elecciones generales del 17 de agosto, con un partido que no tiene personalidad jurídica vigente.

También exigen la renuncia de Arce, al que responsabilizan por la crisis económica actual.

El expresidente, que está distanciado del Gobierno, insiste en ser candidato pese a no tener partido y a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida "por una única vez de forma continua", sin posibilidad de un tercer mandato, y él ya gobernó el país en tres periodos.

La Fiscalía investiga al también exlíder del oficialismo y a algunos dirigentes cercanos por ocho delitos, entre ellos terrorismo y obstrucción de procesos electorales, a instancias de una denuncia del Gobierno.