El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también ofrece su país como vía de exportación de los cereales ucranianos | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha trasladado su teoría de que en Ucrania se empieza a dar una "seria confrontación" entre el presidente, Volodimir Zelenski, y el Ejército en el marco de la invasión rusa, que hoy cumple cien días.

"Según mi información, está comenzando una seria confrontación y conflicto entre Zelenski y el Ejército ucraniano. El Ejército, como nadie más, entiende lo que es un conflicto con Rusia. Los militares están muriendo allí", ha dicho Lukashenko, según recoge la agencia Belta.

En este sentido, el jefe de Estado bielorruso también ha apuntado que la ley para conceder un estatus especial a los ciudadanos polacos en Ucrania puede provocar quejas entre las fuerzas militares del país.

Así, Lukashenko ha asegurado que este es precisamente el origen del enfrentamiento entre Zelenski y las Fuerzas Armadas del país, que no van a permitir que nadie "divida Ucrania". "No quieren no solo a los rusos o bielorrusos, sino también a los polacos en el país. Decapitarán a cualquiera que quiera dividir Ucrania", ha dicho.

Con estas palabras, el presidente bielorruso ha tildado de nuevo a los soldados ucranianos de ser "ultranacionalistas" y de estar dispuestos a "decapitar" a quien corresponda para defender "una Ucrania libre y autónoma"



Bielorrusia como vía de exportación de los cereales ucranianos

Por otro lado, el mandatario ofreció su país como vía de exportación de los cereales ucranianos a cambio de concesiones como la apertura de puertos bálticos para sus productos.

"La mejor ruta es Bielorrusia", dijo Lukashenko, citado por la BELTA, la agencia oficial bielorrusa.

En una conversación telefónica hoy con el secretario general de ONU, António Guterres, el presidente bielorruso le expresó que los ferrocarriles del país pueden transportar el grano ucraniano a puertos del mar Báltico siempre y cuando estos sean abiertos para la exportaciones bielorrusas.

En el marco de las sanciones occidentales a Bielorrusia los países bálticos cerraron sus puertos a las mercancía bielorrusas, en particular a los fertilizantes potásicos, uno de los principales productos de importación de esa antigua república soviética.

Según BELTA, Guterres le pidió a Lukashenko una "pausa de unos días" para celebrar consultas con los dirigentes de los países bálticos sobre la propuesta bielorrusa.



Negociaciones con Rusia

En declaraciones a un grupo de periodistas, Lukashenko dijo que con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, han determinado cinco vías, que no precisó, para la exportación de los cereales ucranianos.

"Por favor, no queremos que en África pasen hambre. No alcanzan (los alimentos) ni en África ni en Europa", dijo Lukashenko.

Tras afirmar que Bielorrusia no se opone a que Ucrania exporte cereales a través de su territorio, el mandatario subrayó que "hay que llegar a compromisos".

"Abrid los puertos y vamos a cargar (los barcos). Los puertos están parados, a la gente la han echado a la calle. Insensatos. Hace tiempo que nos enfrentamos al hambre. Mil millones pasan hambre, y mañana mil millones estarán al borde de la muerte", advirtió.

Lukashenko indicó que todo esto se debe a "la política que llevan a cabo Occidente y los países ricos, ante todo Estados Unidos".

"Ese es el problema. Hay que resolverlo", enfatizó.

(Con información de Europa Press y EFE)