Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. | Fuente: EFE/Referencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que el Gobierno de Argentina podría comprar el avión presidencial, que ha estado en venta desde el principio de su Administración, en 2018.



“Ya se agotó la capacidad, el tiempo de vida útil del avión presidencial de Argentina, entonces les mandamos decir: ahí está, llévense el avión nuestro, además, es un gobierno amigo”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.



Sin embargo, López Obrador reconoció que el problema es que el avión mexicano está valuado en 110 millones de dólares “y ellos reservaron 30 millones de dólares”, aunque aseguró que todavía no descartan que puedan dar esa cantidad como un anticipo “y en plazo paguen después el resto”.



Afirmó que el avión presidencial de México se adquirió en una época "faraónica" y fue un “muy mal negocio” para el pueblo mexicano.



El Boeing 787 fue adquirido en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) por un controvertido precio de 218,7 millones de dólares, pero la aeronave llegó a México en 2016, durante la Presidencia de Peña Nieto (2012-2018).



López Obrador, quien incluso intentó rifar el avión en la Lotería Nacional en 2020, ha alegado en diversas ocasiones que la aeronave es "muy lujosa" y "muy extravagante”, por lo que su Gobierno no ha podido venderlo, pese a que fue una de las principales promesas de su campaña.



El presidente, quien promueve un estilo de vida austero como filosofía política, ha optado por no usar el avión y viajar en vuelos comerciales, además de prohibir a funcionarios públicos que lo utilicen.



Actualmente, el vehículo está en manos del Ejército mexicano, que lo almacena en la base militar área de Santa Lucía, al norte de Ciudad de México, donde el Gobierno ha ofrecido alquilarlo para bodas, cumpleaños y eventos corporativos.

EFE