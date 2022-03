Mario Draghi, primer ministro de Italia | Fuente: EFE

El primer ministro italiano, Mario Draghi, justificó hoy el envío de armas a Ucrania para defenderse de la invasión de Rusia al explicar que no ayudar a países indefensos que son atacados sería como justificar a las naciones agresoras y a todos los autócratas, como Adolf Hitler y Benito Mussolini.



Así respondió hoy Draghi en la Cámara de los Diputados tras el debate que siguió a su comparecencia para explicar la posición de Italia ante las próximas cumbres del Consejo Europeo, de la OTAN y el G7 por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia.



Algunos diputados cuestionaron el envío de ayuda militar italiana a Ucrania, a lo que Draghi respondió que no ayudar a los países que son atacados es entrar "en un terreno muy resbaladizo que nos lleva a justificar a todos los autócratas, empezando por Hitler y Mussolini, todos aquellos que atacaron países indefensos”.



"No ayudar militarmente a los países atacados significaría", agregó Draghi, "defender al país agresor" y apoyar la idea de que "los ucranianos aceptan pacíficamente la esclavitud", agregó.



Draghi también habló del compromiso de su Gobierno de destinar el 2 por ciento del Producto Interior Bruto del país a la defensa y aseguró que "así se ha prometido a la OTAN" ante el deseo de "crear una defensa común europea".



El mandatario también rechazó enérgicamente a quien "excusa" la posición del presidente ruso, Vladimir Putín. "No hay excusas para quien agrede", dijo y aseguró que se está intentando conseguir la paz pero que "tienen que ser dos" los que estén dispuestos a conseguirla.



En su respuesta a las preguntas de los diputados, Draghi explicó que el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea será largo, pero que, como declaró este martes durante el discurso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Draghi Italia "está junto a Ucrania" en este recorrido y quiere que el país entre el UE.

