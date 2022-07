Medicina preventiva en tiempo real: así es la app que “escanea” nuestros indicadores de salud

| Fuente:

Pulso, frecuencia cardíaca, nivel de estrés y muchos otros indicadores obtenidos de manera instantánea con sólo apoyar un teléfono inteligente sobre el rostro de cualquier persona. Nikhil Segal, el cerebro detrás de esta innovadora tecnología, sabe que disponer de forma inmediata de este tipo de información fisiológica puede potenciar la tarea de millones de médicos y sobre todo, contribuir con la prevención de enfermedades crónicas, que representan el 70% de las causas de muerte en todo el mundo.

La confianza de Sehgal en su propia innovación deberá extenderse a los integrantes del Círculo del Dinero si quiere obtener la inversión de US $10 millones que le posibilite escalar su equipo de ingeniería. Es probable que lo logre porque como señala Alex Konanykhin “ahora los unicornios aparecen con más rapidez y los inversionistas los reconocen más temprano”.

El CEO de Transparent Business es una de las estrellas del show de enrichtainment que busca a los próximos unicornios, como se conoce a las empresas valuadas en más de u $1000 millones. Además de Konanykhin, el jurado del show está conformado por el célebre Steve Wozniak, cofundador de Apple, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Moe Vela, ex Director de Administración de Joe Biden y Silvina Moschini, CEO de SheWorks!. El invitado del día es John Bercow, ex orador de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

El “superpoder” de entender

“Todos deberíamos tener el superpoder de entender lo que sucede en nuestra piel y en nuestro cuerpo”, asegura Sehgal. Dice que habla “como CEO pero también como ingeniero” y explica que la tecnología que permite extraer datos a través de la absorción de la luz en la piel es un solución de bajo costo considerando las enfermedades que podría prevenir.

Su principal ventaja es el acceso simplificado: con sólo acercar un smartphone al rostro y gracias al almacenamiento en la nube, la solución ideada por Vastmindz podría impactar positivamente en la vida de millones de personas.

Para que eso ocurra, sin embargo, se necesitan inversiones. Y allí es donde la experiencia del jurado de Unicorn Hunters resulta vital. Esto es particularmente cierto en el caso de Steve Wozniak, ingeniero como Sehgal y una de las mentes brillantes detrás de Apple, la compañía que fundó junto a Steve Jobs. “¿Esta aplicación involucra a los doctores? ¿Ellos serán notificados si algo sale mal?”. No parecen interrogantes menores viniendo de uno de los hombres que en su momento revolucionó el mercado de los ordenadores.

El reto de acelerar

Salud, inteligencia artificial, metas financieras, personalidad del emprendedor. En Unicorn Hunters todos los temas se ponen sobre la mesa. El jurado necesita información para decidir pero también para ayudar a decidir a los millones de espectadores-inversores que siguen el programa a través de diferentes plataformas.

Durante la deliberación, el momento del show en el que se decide la suerte Sehgal, Lance Bass imagina entusiasmado las posibilidades de marketing que tiene el producto. “¿Se imaginan a una Jennifer Aniston poniendo la cara para esto? ¡Todos conocerían el producto muy rápidamente!”.

Mientras tanto, Nikhil Sehgal quiere demostrar que tiene los pies sobre la tierra. Sabe que convertir a Vastmindz en unicornio dependerá de que el capital obtenido le permita escalar su equipo de ingeniería y acelerar el desarrollo de sus productos. A John Bercow le parece perfectamente posible, él ve en Sehgal a un hombre “visionario y determinado pero también está listo para aprender”.

