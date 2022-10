D | Fuente: Twitter: @AnthonyPaez595 / @AlertaCambio

Un avión de la aerolíne Latam con 48 pasajeros a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción (Paraguay) la medianoche del miércoles sin un motor y con graves destrozos después de atravesar una fuerte tormenta, informaron este jueves autoridades paraguayas.

"El avión aterrizó sin un motor y con rasgaduras en el parabrisas. Los pasajeros sintieron un gran pánico por las fuertes turbulencias que atravesaron", afirmó el titular de la Dirección de Aeronáutica Civil, Félix Kanazawa. "Su parte frontal quedó destrozada", agregó el director de aeropuertos, Douglas Cubilla.

Videos de los pasajeros dentro del avión, publicados en redes sociales, evidenciaron los momentos de pánico que vivieron al interior de la nave, que despegó desde Santiago de Chile y tenía previsto arribar a Asunción, pero fue desviado a Foz de Iguazú (Brasil) debido a una borrasca sobre la capital paraguaya.

En las imágenes en el interior del avión se aprecian los relámpagos durante el vuelo. De acuerdo a Douglas Cubilla el periplo sufrió una tormenta acompañada de granizo.

"El piloto nos dijo que nos preparemos para un aterrizaje forzoso. Después dijo la azafata en el altavoz que nos preparemos en posición de impacto. Ahí le abracé a mi hija, pero se me desabrochó el cinturón de seguridad y comencé a pedir socorro. Gracias a Dios, un hombre se apiadó de nosotras y me ayudó", contó a la radio 1080 AM, la pasajera paraguaya Pabla Thomen.

Algunos pasajeros se descompensaron por las fuertes turbulencias y debieron ser asistidos por paramédicos al llegar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, dijo Kanazawa.

Comunicado de Latam Airlines

La compañía LATAM Airlines confirmó que el avión que cubría la ruta Santiago de Chile-Asunción y aterrizó de emergencia en el principal aeropuerto de Paraguay sufrió "daños externos" a causa de las "malas condiciones climáticas" en la ruta.



La nota, la segunda difundida por la compañía aérea, puntualizó que la aeronave retomó su vuelo desde Brasil hacia Asunción "habiendo mejorado las condiciones en destino".



Sin embargo, el avión enfrentó "severas condiciones climáticas" que obligaron a un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la capital paraguaya.



"Las condiciones meteorológicas encontradas durante la ruta impactaron la operación y causaron daños externos a la aeronave", puntualizó la compañía sin brindar mayores detalles.

(Con información de EFE y AFP)

