EEUU investiga informaciones sobre misiles rusos caídos en Polonia | Fuente: AFP

El Pentágono se mostró este martes cauto sobre las posibles consecuencias de un supuesto ataque ruso en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, con dos muertos, que por el momento no ha podido confirmar.



El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., el general de brigada Pat Ryder, indicó en una rueda de prensa que su país está evaluando esas informaciones aparecidas en medios de comunicación.



"No tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles" en suelo polaco, apuntó Ryder.



Según medios, al menos dos personas fallecieron este martes por el impacto de un proyectil ruso en la ciudad polaca de Przewodów, en la provincia de Lublin (este).



En respuesta a una pregunta sobre cuál sería la reacción de EE.UU. de confirmarse el ataque contra Polonia, que es miembro de la OTAN, el portavoz no quiso especular sobre hipótesis, pero remarcó los "compromisos de seguridad" de su país y con el Artículo V de la Alianza Atlántica, de defensa colectiva.



"Hemos dejado más que claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", avisó.

"Hemos visto un incremento de esas fuerzas"

Ryder destacó que actualmente hay decenas de miles de soldados rusos en Ucrania, muchos de los cuales han sido movilizados por Moscú recientemente.



"Hemos visto un incremento de esas fuerzas que están siendo mandadas a los frentes de guerra como reemplazo", explicó.



Mañana, miércoles, está previsto que el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, auspicien la séptima reunión del grupo de contacto sobre Ucrania, que se desarrollará de forma virtual.



El encuentro, detalló Ryder, "permitirá que el secretario, el jefe del Estado Mayor y líderes de defensa del mundo hablen de los esfuerzos en marcha para suministrar a Ucrania los medios que necesita para defender su soberanía y de la agresión rusa".

EFE