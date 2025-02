Periodista argentino responde por críticas tras interrupción en la entrevista con Javier Milei: "Me faltó firmeza"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El periodista Jonatan Viale, conductor del programa ‘¿La Vez?’ del canal de televisión TN, dio su descargo tras las olas de críticas recibidas luego de que se difundiera un video sin editar de su entrevista con el presidente argentino, Javier Milei, donde uno de sus asesores interrumpe la conversación para evitar que el mandatario dijera algo que pueda comprometerlo judicialmente por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que dejó millonarias pérdidas.

“Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo (problema) judicial”, admitió el periodista luego de que el asesor Santiago Caputo entrara en escena y le hablara al oído a Milei, que momentos antes respondía por $LIBRA, insistiendo que la promocionó en redes sociales desde su cuenta personal, como ciudadano, mientras que el periodista le recalcaba que lo hizo siendo presidente.

Al respecto, Jonatan Viale aseguró que no se dejará quebrar “por un grupo de mala gente” que quieren “destruir la credibilidad de alguien que siempre intentó hacer las cosas bien”.

“Para los que tengan alguna duda sobre mí, les puedo asegurar que jamás agarré un ‘mango’ de ningún Gobierno. No necesito, no quiero, no me interesa. Tuve mil oportunidades, las rechacé todas”, aseguró en TN.

Sobre la entrevista, mencionó que le hizo a Javier Milei todas las preguntas necesarias sobre el caso ‘Libra’ y que Santiago Caputo se metió porque el presidente “dijo que le iba a consultar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa”.

El accionar del asesor presidencial fue catalogado como “una grosería” por parte del hombre de prensa. “Se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: ‘Ah, por un quilombo judicial’ y acepté sacar esa parte”, sostuvo.



"Tuve miedo de que la nota se suspenda"

En ese sentido, Viale reconoció que se equivocó y que le faltó “firmeza para mandarlos a la mier…”.

“Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre”, añadió.

“Todo el fin de semana estuve con miedo de que la entrevista se cayera. Pensaba que por el escándalo del ‘Libra Gate’ me la podían suspender. Entonces, ¿quise proteger al presidente? No. ¿Quiero que esto salga bien? Sí, quiero al país le vaya bien. Realmente estoy seguro de que esta es la última oportunidad que tenemos como país para salir adelante, pero no por Milei, no quiero que a Milei le vaya bien, no me interesa Milei. No lo conozco a Caputo. No me interesa [Manuel] Adorni. No me paga este Gobierno”, afirmó.