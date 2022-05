Portugal llega al centenar de casos de viruela del mono | Fuente: AFP

Cuatro nuevos casos registrados en las últimas horas elevan a un centenar el número de infecciones de viruela del mono registradas en Portugal, según el último informe de las autoridades sanitarias.



La Dirección General de Salud lusa (DGS) informó hoy de que todos los cuadros de enfermedad se han detectado en hombres de entre 20 y 61 años, localizados principalmente en las áreas de Lisboa y Valle del Tajo aunque también hay registros en Norte y Algarve (sur).



Los casos identificados "se mantienen en acompañamiento clínico y se encuentran estables", precisó la entidad.



La viruela del mono o "monkeypox", del género Ortopoxvirus, es una enfermedad rara transmisible a través del contacto con animales o personas infectadas o con materiales contaminados.

La aparición repentina de casos simultáneos de la viruela del mono en países donde esta enfermedad no es endémica indica que es probable que hubiera contagios que no se detectaron durante algún tiempo, así como situaciones que amplificaron su propagación, dijo este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En estas circunstancias "un solo caso de la viruela del mono en un país no endémico es considerado un brote", recalcó la entidad sanitaria, que sigue sin encontrar relación entre los casos notificados y viajes a áreas donde la enfermedad está presente, lo que es inusual.



EFE