Funcionarios rusos calificaron de irracional la medida propuesta por el mandatario ucraniano | Fuente: AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este martes a todos los países de la comunidad internacional prohibir la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios en un renovado intento por evitar la anexión de Moscú de territorios ucranianos.

El mandatario ucraniano ha indicado en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Washington Post' que las "sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras" a los rusos. "Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad", ha aseverado.

Sus palabras llegan después de que varios líderes rusos hayan defendido la idea de llevar a cabo referéndum de anexión en regiones ucranianas como Jersón y Zaporiyia de cara a mediados de septiembre con el objetivo de "legitimar los reclamos de Rusia sobre algunos territorios".

Zelenski ha señalado así que "hay que obligar a los rusos a volverse a Rusia" para que "lo entiendan". "Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra", ha lamentado.

"¿No queréis este aislamiento? Estáis diciendo a todo el mundo que debe vivir según tus reglas. Entonces vete y vive allí, bajo esas reglas. Esta es la única forma de tener influencia sobre (Vladimir) Putin", ha dicho.

El jefe de la oficina de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, ha insistido en que visitar Europa "es un privilegio, no un derecho" y ha subrayado la importancia de aislar a Rusia. "Junto a nuestros aliados, haremos todo lo posible", ha puntualizado.

Rusia critica pedido de Zelenski

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha tachado de "irracional" el llamamiento de Zelenski a cerrar todas las fronteras de Occidente a los ciudadanos rusos y ha indicado que "la declaración habla por sí misma".

"Lo más probable es que en este caso la irracionalidad del pensamiento esté por las nubes", ha aseverado durante una rueda de prensa, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

En este sentido, ha señalado que "este tipo de comentarios suelen llegar de países que ya han sido reconocidos como poco amistosos". "Desde esta perspectiva, muchos van hacia la inconsciencia y vuelven a decir cosas propias de hace 80 años", ha añadido.

"Creo que, con el tiempo, el sentido común primará y aquellos que hagan este tipo de comentarios acabarán entrando en razón", ha insistido.





En la misma línea, también desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha denunciado que la petición de Zelenski tiene como objetivo romper los lazos entre los países del continente europeo.

Asimismo, ha acusado a la clase política estadounidense de dictar las directrices que toma el jefe de Estado ucraniano, e incluso ha asegurado que Washington está detrás de estas recientes palabras de Zelenski.

77 atletas ucranianos han muerto por la guerra

Al menos 77 atletas ucranianos de alto nivel y diferentes disciplinas han muerto como consecuencia de la invasión rusa, según un recuento realizado por una ONG deportiva local que incluye a las víctimas registradas hasta el pasado 11 de julio.

La agencia local Ukrinform cita el informe, elaborado por la ONG Sports Angels, que contiene información sobre el fallecimiento de estos atletas en diversas circunstancias desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

La agencia ucraniana indica además que próximamente el sitio web de la ONG actualizará esta información que incluirá a otros siete atletas ucranianos que han fallecido en las últimas semanas.

(Con información de Europa Press y AFP)