Los abogados del príncipe Andrés de Inglaterra anunciaron este martes que alcanzaron "un acuerdo de principio" con Virginia Giuffre, la mujer que lo denunció por abuso sexual siendo ella menor de edad.



En un escrito dirigido al juez Lewis A. Kaplan, los abogados no desvelan los términos del acuerdo, pero le piden que "suspenda todos los plazos" del juicio, que estaba previsto comenzara el próximo otoño, aunque no había fecha fijada.



En la carta firmada por David Boies, el abogado del príncipe, anticipan al juez que van a introducir una demanda de sobreseimiento del caso en un plazo de 30 días.



El juez Kaplan tiene ahora la potestad de archivar el caso, así como de mantener en secreto los términos del acuerdo extrajudicial.



El mismo juez Kaplan ya rechazó en diciembre archivar el caso, una petición de la defensa que se basaba en un acuerdo firmado por Giuffre (que ahora tiene 38 años y reside en Australia) y el difunto magnate Jeffrey Epstein, que fue quien supuestamente presentó a Giuffre al príncipe Andrés.



En ese acuerdo, firmado en 2009, Giuffre renunciaba a perseguir a Epstein "y a otros potenciales acusados" por los casos de abuso sexual, a cambio de un pago de medio millón de dólares.



El juez consideró entonces que las acusaciones contra Andrés no eran las mismas que contra Epstein, y además el caso se veía en una jurisdicción diferente; además, argumentó que las únicas personas que podían ejecutar un pacto confidencial eran los firmantes, requisito que supuestamente sí se cumple ahora.

