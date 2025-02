"Siento algo que me pasa cerca de la cara": el relato del kayakista que fue tragado por una ballena en Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un joven que andaba en kayak junto a su padre en aguas del Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile, fue atrapado brevemente en las fauces de una ballena jorobada antes de escupirlo. El momento fue captado en un video y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

"Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, y está como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo. Pensé que (la ballena) me había comido", relató Adrián Simancas, de 24 años, de origen venezolano, al canal TVN.

El hecho ocurrió la semana pasada cerca de las costas de Punta Arenas, ciudad a 2.200 km al sur de Santiago. Todo quedó grabado por la cámara instalada en el kayak del padre del deportista.

En las imágenes se ve que, de un momento a otro, el kayak de Adrián fue engullido por una gigantesca ballena, que apareció desde el fondo de las aguas. Afortunadamente, instantes después, el cetáceo escupió al joven kayakista, que nadó hasta donde se encontraba su padre.

El padre de Simancas se encontraba en otro kayak en las cercanías y grabó el momento. Más tarde subió el video a sus redes sociales.

“Cuando volteo, siento en mi cara una textura como babosa, alcancé a ver colores entre azul oscuro y blanco, algo que me encierra y me hunde. En ese momento pensé que ya no podía hacer nada, que iba a morir. No sabía qué era. Estuve un segundo en esa incertidumbre”, rememoró.

“Sentí mucho miedo de que la ballena lo tumbara a él (a su padre), o empezara a dar saltos o a jugar, porque hubiese sido más peligroso. Yo le gritaba: ‘Cuidado, hay algo allá abajo’, pero Dell me decía ‘Tranquilo, tranquilo’. Eso me cambió el chip”, añadió.

La agencia AFP dio a conocer que, después del incidente, Adrián fue llevado hasta la orilla por su padre, donde comprobaron que no estaba herido por lo que no fue necesario ir a un centro hospitalario.