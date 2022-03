| Fuente: AFP/Referencial

Rusia advirtió el miércoles que la propuesta de Polonia de transferir aviones de combate MIG-29 a Ucrania a través de una base aérea estadounidense crearía un "escenario potencialmente peligroso".

"Es un escenario muy indeseable y potencialmente peligroso", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov.

Polonia pidió que se le permita trasladar esos aviones de fabricación soviética a la base de Ramstein, en Alemania, "sin demora y gratuitamente" y ponerlos a disposición de Estados Unidos.

Sin embargo, Washington es reacio a enviarlos después a Ucrania --una decisión que podría ser considerada por Rusia como una escalada significativa-- y la considera una propuesta "no viable".

El presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, pidió el miércoles a los países occidentales que "decidan cuanto antes" el envío de los aviones a su país, objeto desde hace quince días de una ofensiva de las fuerzas rusas.



Solo algunos países del este de Europa, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, tienen oficialmente aviones MIG-29 soviéticos en sus flotas.

MIG-29 a Ucrania, "una decisión de la OTAN"

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró este miércoles que la entrega de sus cazas MIG-29 para que Ucrania los use en la defensa contra Rusia es una operación que debe ser decidida por Estados Unidos y por la OTAN en su conjunto.



"Polonia no es parte en esta guerra. Una decisión sobre la transferencia de los cazas debe ser tomada por la OTAN en su conjunto. Por eso, esa decisión está en manos de EEUU y de la OTAN", dijo el jefe del Gobierno polaco, según la traducción al alemán, durante una rueda de prensa hoy en Viena.



"Todas nuestras conversaciones son con nuestros aliados, y eso afecta también al envío de armas", dijo el primer ministro.



"Sólo entregamos armas defensivas. Por eso no hemos aprobado enviar aviones por nuestra cuenta, ya que eso hay que decidirlo en la OTAN en su conjunto", insistió Morawiecki.



EE.UU. calificó ayer de no "no sostenible" una propuesta de Polonia de poner a sus disposición sus MIG-29, aviones de diseño soviético con los que están entrenados y familiarizados también los pilotos ucranianos, para que fueran luego enviados a participar en los esfuerzos de guerra contra la invasión rusa.



La idea de Polonia era que los cazas llegaran a la base de Ramstein, de uso conjunto de EE.UU. y de la OTAN.



"La perspectiva de que los aviones de combate 'a disposición del Gobierno de Estados Unidos de América' partan de una base de EE.UU. y la OTAN en Alemania para sobrevolar el espacio aéreo sobre Ucrania, disputado con Rusia, plantea serias inquietudes para toda la alianza", remarcó ayer al respecto el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby. (Con información de AFP y EFE)



