Rusia anuncia la toma de Bajmut, pero Volodimir Zelenski afirma que "no está ocupada a día de hoy"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que Bajmut "no está ocupada por Rusia a día de hoy", en una comparecencia ante los medios tras participar en la cumbre del G7 en Hiroshima (Japón).



Zelenski dijo que no podía compartir información exacta al tratarse de tácticas militares, aunque señaló que Ucrania tiene efectivos de "apoyo" en Bajmut y "testigos" que muestran que la ciudad "no está ocupada por la Federación Rusa", en su rueda de prensa en un centro de convenciones ubicado en el Parque de la Paz de Hiroshima.



El presidente ucraniano añadió que "no hay varias formas de intepretar eso", al ser preguntado por los medios sobre la confusión causada por unas palabras anteriores suyas, en las que respondió de forma ambigua a otra pregunta sobre si los ucranianos seguían luchando por el control de Bajmut o si la ciudad había pasado a manos de Rusia, tal y como asegura el Ministerio de Defensa ruso.





Un militar ucraniano camina por una calle en la ciudad de primera línea de Bajmut, región de Donetsk, el 23 de abril de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

"Ya no tenemos preguntas simples, igual que no tenemos respuestas simples", comenzó diciendo Zelenski al ser preguntado por el revuelo causado por sus declaraciones previas, que obligaron a su portavoz, Sergiy Nykyforov, a interceder para aclararlas.



"No hay malentendidos, entiendo con claridad lo que está pasando en Bajmut, y entiendo claramente por qué todo eso está sucediendo. No puedo compartir todas las posiciones tácticas de nuestro ejército", señaló Zelenski.



El presidente ucraniano subrayó que Ucrania está mostrando que Rusia "no puede ocuparles" pese a ser una potencia militar a priori superior y que las tropas ucranianas "están cumpliendo en estos momentos una misión muy importante" y "en modo de apoyo", aunque evitó decir dónde exactamente en el caso de Bajmut.



Zelenski también señaló que el estado actual de la ciudad le recuerda a lo que ha visto este domingo en el Museo de la Paz de Hiroshima, donde se muestra la devastación causada por la bomba atómica.



"No hay nada vivo, ningún edificio en pie. Todo es destrucción", dijo Zelenski, quien visitó poco antes el parque y el museo dedicados a recordar a las víctimas y a mostrar los horrores del bombardeo de esta ciudad japonesa durante el que fuera el primer ataque nuclear de la historia, ejecutado por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945.





Una mujer cruza un puente destruido en Bajmut, región de Donetsk, el 6 de enero de 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo:

Rusia informa oficialmente de la toma de Bajmut

El Ministerio de Defensa de Rusia informó oficialmente de la toma de Bajmut y el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy al grupo de mercenarios rusos Wagner y al Ejército ruso por el fin de la operación en esta ciudad ucraniana.



"En el frente de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut), a consecuencia de las acciones ofensivas de los grupos de asalto Wagner con apoyo de la artillería y la aviación de la agrupación Sur del Ejército ruso concluyó la liberación de Artiómovsk", informó Defensa en una nota publicada en Telegram.



El Kremlin publicó un telegrama con felicitaciones de Putin a los Wagner y las fuerzas regulares rusas que participaron en la toma de la ciudad.





El ejército privado de Rusia, Wagner, reclamó el 20 de mayo de 2023 el control total de la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, el epicentro de los combates, mientras Kiev dijo que la batalla continuaba, pero admitió que la situación era "crítica". | Fuente: AFP | Fotógrafo:

"Vladímir Putin felicita a los grupos de asalto Wagner, así como a todos los militares de las unidades del Ejército de Rusia que les ofrecieron el apoyo necesario y la protección de los flancos, con el fin de la operación para la liberación de Artiómovsk", indicó el servicio de prensa del Kremlin.



Según la Presidencia rusa, "todos los militares que destacaron (en la operación) serán condecorados".



Este sábado, el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció la toma de la ciudad ucraniana, asediada desde hace 10 meses por sus unidades paramilitares.



Prigozhin señaló que "la operación para la toma de Bajmut, 'la moledora de carne de Bajmut', duró 224 días".

(EFE)