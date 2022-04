Rusia expulsa a 40 diplomáticos alemanes en respuesta a igual medida Berlín | Fuente: RPP

Rusia declaró este lunes "persona non grata" a 40 diplomáticos en represalia a igual medida adoptada por Berlín el pasado 4 de abril, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.



"Al embajador de Alemania se le entregó una nota sobre la declaración de 'persona non grata' a 40 miembros de las representaciones diplomáticas alemanas en Rusia", dice la nota oficial.



El comunicado señala que este lunes Exteriores citó al embajador germano, Geza Andreas von Geyr, para comunicarle la medida.



Al diplomático se le expresó la "enérgica protesta" de Moscú por la decisión "abiertamente hostil" de expulsar a 40 diplomáticos rusos.



Según Exteriores ruso, ese paso de las autoridades alemanas "está motivado por una afirmación absolutamente falsa" de que los diplomáticos rusos "tenían como objetivo socavar la libertad de Alemania" y la "cohesión de la sociedad alemana", así como por "especulaciones sobre lo que está sucediendo en Ucrania".



El Gobierno alemán declaró el 4 de abril "personas no gratas" a 40 trabajadores diplomáticos rusos cuyo trabajo, según Berlín, es "una amenaza para todo aquel que busca protección" en Alemania.



Se trata de personas que "día a día trabajan contra nuestra libertad y contra nuestra cohesión social", según el comunicado emitido por Exteriores alemán.



En lo que va de año han sido expulsados desde distintos países más de 420 diplomáticos rusos, la mayoría de ellos después del inicio de la campaña militar rusa en Ucrania, el pasado 24 de febrero.



Se trata de un máximo de expulsiones en más de 20 años, pues entre 2000 y 2021 fueron declarados no gratos un total de 418 trabajadores de distintas misiones diplomáticas rusas.

EFE