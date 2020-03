Ekaterina Didenko, no solo es una bloguera sino también es una médico farmacéutica, que incluso utilizaba sus redes para dar consejo sobre el buen uso de los medicamentos. | Fuente: Instagram: didenko.katerina

La celebración se convirtió en pesadilla. Ekaterina Didenko, una bloguera rusa de Instagram con más de un millón de seguidores, festejaba sus 29 años en un club de Moscú. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que su esposo, Valentín, tuvo la idea de lanzar 25 kilos de hielo seco a la piscina para crear un efecto de humo. El resultado: tres muertos por asfixia a causa de niveles tóxicos de dióxido de carbono.

Los hechos se registraron el último viernes 28 de febrero en el club Devyaty Val. Según la información compartida por la bloguera rusa, la fiesta contaba con unos 18 invitados, quienes observaron como una gran nube de humo salía de la piscina y sin pensarlo, se lanzaron al agua.

El hielo seco se derritió y generó una gran cantidad de dióxido de carbono que inundó la habitación, provocando que los invitados se ahoguen y pierdan la consciencia. Tres personas perdieron la vida por edema pulmonar y quemaduras químicas, otras siete permanecen en estado crítico.

Según expertos químicos, el hielo seco tiene una temperatura de sublimación de −78,5 °C, lo que puede congelar la piel, causando quemaduras químicas. Además, hace que el aire quede saturado con niveles tóxicos de dióxido de carbono provocando asfixia.

Ekaterina contó llorando el horrible momento que pasa junto a su familia tras perder a su esposo y otros dos amigos durante el peor cumpleaños de su vida. Lo más difícil es responderle a su hija cuando pregunta: “¿Dónde está papá?”.

"Oh Natasha, oh Yuri. No puedo decir nada más. Firmé una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer, hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla", dijo la bloguera en referencia sus amigos que también murieron en la fiesta. Natalia Monakova y su pareja, Yuri Alferover, ambos de 25 años son las otras dos víctimas. Natalia también era una conocida Blogger y junto a su esposo tenía 90 mil seguidores en Instagram.

Lo que causa sorpresa en este caso es que Ekaterina Didenko, no solo es una bloguera sino también es una médico farmacéutica, que incluso utilizaba sus redes para dar consejo sobre el buen uso de los medicamentos.