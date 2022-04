Video de Gabriel Boric se hizo viral. | Fuente: Twitter

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se volvió viral luego de protagonizar un tenso momento durante una visita a la comuna de Cerro Navia, en la ciudad de Santiago.

El incidente ocurrió luego de la visita realizada por el mandatario al colegio Federico Acevedo, donde lo acompañó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, siendo recibidos por el alcalde Mauro Tamayo y la comunidad educativa del establecimiento.

Al salir del lugar, Gabriel Boric se dispuso a saludar y conversar con los vecinos, cuando una mujer que se encontraba dentro del grupo presente, lo increpó señalándole que era “entero amarillo”.

Ante ello, Gabriel Boric respondió: "Socia, ¿quiere conversar?”, pero la mujer rechazó el acercarse a dialogar y el mandatario chileno volvió a interpelarla: “¿no?… ¿quieres solo gritar?”.

De inmediato, la mujer le dijo: “yo no hablo contigo, no hablo con amarillos”. A lo que Gabriel Boric contestó “entonces salga de acá”, provocando más enojo de la mujer.

“¡Ah…! ¿Y por qué si estoy en mi comuna?, ¡Estoy en mi comuna! ¡Vos no soi de aquí! ¡Aquí vos podís caminar no más acá! Yo estoy en mi comuna, si quiero me paro acá, al frente, en cualquier lado”, grió la mujer.

Gabriel Boric intentó calmar la situación, diciéndole que no dejaba escuchar a los otros vecinos, pero la mujer volvió a arremeter con improperios contra la presencia del presidente.

La prepotencia de sentirse dueño del país: “salga de acá” le dice el Pdte @gabrielboric actuando como un poderoso privilegiado. Se llenan la boca, pero al final son de cartón. pic.twitter.com/SB74PytSAz — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) April 13, 2022