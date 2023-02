Las autoridades turcas estiman que hay 2 300 fallecidos tras el terremoto que afectó al país | Fuente: EFE | Fotógrafo: ERDEM SAHIN

El embajador del Perú en Turquía, César de las Casas, aseguró este lunes que no hay hasta el momento ningún compatriota herido o fallecido tras el terremoto de 7.8 grados que afectó todo el país. Precisó, en esa línea, que solo hay 207 peruanos registrados oficialmente, aunque no descartó que hubieran otros no inscritos.

"Tenemos 207 peruanos registrados. Nueve de ellos viven en la región donde se produjo el terremoto, pero ninguno está herido ni fallecido. Hemos tenido contacto directo con cada uno de ellos para descartar cualquier eventualidad. Felizmente no han sufrido heridas, pero estamos atentos porque puede haber otros peruanos no registrados que habrán estado de paso en la zona y por ello estamos en permanente coordinación con las autoridades", manifestó a la multiplataforma de RPP Noticias.

De las Casas señaló que la mayoría de peruanos radica en la parte occidental de Turquía, sobre todo en Estambul y Ankara. También precisó que en todo momento hay comunicación con nuestros compatriotas.

"Nosotros estamos en Ankara. Casi no se ha percibido el sismo, aquí donde viven la mayoría de peruanos no han sentido las réplicas pero esto no se puede predecir y siempre hay un riesgo de que ocurran sismos en otras áreas del país como ocurre en el Perú", añadió.

El embajador indicó que el número para quien desee comunicarse con las autoridades nacionales en Turquía es 905330410885.

Aumenta cifra de fallecidos

Más de 3 000 personas murieron por un devastador terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria, y que se sintió incluso hasta en Groenlandia.

En Turquía, donde se registró el epicentro, al menos 1 762 personas murieron, según el último balance comunicado por el servicio de emergencias. Las autoridades añadieron que más de 11 000 personas resultaron heridas.

En Siria el sismo causó al menos 1 293 muertos y más de 2 400 heridos. El Ministerio de Salud sirio informó de 593 personas muertas y 1 403 heridos en las zonas bajo control del gobierno en este país en guerra.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró siete días de luto por las víctimas. "Nuestra bandera estará izada a media asta hasta la puesta de sol del domingo", escribió en su cuenta de Twitter.