Cadena perpetua para dos rusos y un ucraniano culpables del derribo de avión comercial en 2014

En esta foto de archivo tomada el 11 de noviembre de 2014, los periodistas caminan detrás de partes del vuelo MH17 de Malaysia Airlines mientras los investigadores holandeses (sin ser vistos) llegan cerca del lugar del accidente cerca del pueblo de Grabove en el este de Ucrania, con la esperanza de recoger los escombros del avión. | Fuente: AFP

La Justicia neerlandesa condenó este jueves a cadena perpetua a dos rusos y un ucraniano por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines “con un misil BUK desde un campo agrícola” en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, aunque el juicio se celebró en rebeldía y ninguno de los acusados está detenido.



Los rusos Igor "Strelkov" Girkin y Serguéi Dubinsky, y el ucraniano Leonid Kharchenko fueron declarados “culpables” del derribo del avión y del “asesinato” de los 298 pasajeros que iban a bordo del MH17, según la sentencia leída por el presidente del tribunal, Hendrik Steenhuis, frente a cientos de familiares de víctimas de esa tragedia.



Girkin y Dubinsky tenían "roles de alto nivel y de coordinación del operativo" que llevó al derribo del MH17, mientras que Kharchenko estuvo "directamente involucrado" en el derribo, y los tres son responsables ahora de las indemnizaciones que habrá que pagar a los familiares de las víctimas por los daños causados.



El tribunal lamentó no tener información para señalar a quién pidió el lanzamisiles ni quién dio la orden de lanzar el misil contra el vuelo MH17, pero advirtió de que un misil BUK no puede lanzarse “por error”, sino que debe haber consideraciones previas, por lo que “el misil fue disparado de forma deliberada” y los acusados “tenían claras las consecuencias”.



La Corte sí ve convincente la teoría de que los acusados creían que el objetivo era un avión militar, y no de pasajeros, pero al no tener la inmunidad que se otorga a los combatientes en una guerra, porque Rusia no admitía su control sobre la zona, y los acusados no se declararon miembros del Ejército ruso, entonces tampoco estaban autorizados a derribar un avión militar.



(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 11 de noviembre de 2014, investigadores holandeses acompañados por rebeldes armados prorrusos llegan cerca de partes del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el lugar del accidente cerca del pueblo de Grabove en el este de Ucrania, con la esperanza de recuperar los escombros del avión. | Fuente: AFP

Rusia estaba involucrada, según tribunal

El tribunal consideró probado que el avión fue “derribado por un misil BUK desde un campo agrícola”, descartando escenarios como un accidente, y consideró que Rusia estaba involucrada en la “acción armada” en la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD).



El excoronel de Inteligencia Girkin, de 51 años, estaba encargado de la cartera de Defensa en la zona donde estaban activos los rebeldes prorrusos y tenía contacto directo con Moscú, y el tribunal consideró que estaba al mando del campo de batalla el día del derribo del avión, y mantenía informado al Kremlin.



Girkin trabajaba con Dubinsky, de 60 años, quien era jefe de inteligencia en la misma región, mantenía contacto regular con Rusia, y el BUK se transportó hacia el campo agrícola ucraniano y se devolvió a territorio ruso bajo su autoridad. Desempeñó un papel de “guía”, pero dejó las tareas a sus subordinados, concluyó la Justicia.



Kharchenko, de 50 años, es el único ucraniano de los tres y en el momento de la tragedia era comandante de un grupo de combate de rebeldes prorrusos en la zona, y estaba a las órdenes de Dubinsky. Escoltó y supervisó el lanzamisiles, y su papel fue “fundamental” para el derribo del avión, lo que le convierte en coautor de los cargos de asesinato y derribo.



Oleg Pulátov, de 56 años, fue el único de los cuatro que no fue juzgado en “rebeldía”, aunque nunca se personó ante el tribunal, sólo envió un equipo de abogados para su defensa.



(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 11 de noviembre de 2014, los periodistas miran partes del vuelo MH17 del avión de Malaysia Airlines mientras los investigadores holandeses (sin ser vistos) llegan al lugar del accidente cerca del pueblo de Grabove en el este de Ucrania, con la esperanza de recuperar los escombros del avión de Malasia. | Fuente: AFP

Era miembro de una unidad especial de inteligencia rusa y en julio de 2014 actuaba como jefe adjunto del servicio de inteligencia de los rebeldes en Donetsk. La Corte consideró que Pulátov no estaba presente cuando se disparó el misil, y no influyó en el plan, por lo que fue absuelto al no poderse determinar su responsabilidad penal por la tragedia.

Rusia rechaza fallo

Rusia rechazó hoy el fallo dictado por la Justicia neerlandesa y, según fuentes de las fuerzas de seguridad, no entregará a los dos condenados rusos.



"Es una decisión, sin duda, politizada, con la que no se puede estar de acuerdo. No se llegaron a presentar pruebas de peso", dijo Leonid Slutski, jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados, a la agencia TASS.



También denunció que el equipo de investigación conjunta nunca aceptó la participación de especialistas rusos ni los datos ofrecidos por Moscú sobre el derribo de la nave MH17, en la región ucraniana de Donetsk.



Mientras, fuentes de las fuerzas de seguridad rusas recordaron a la agencia Interfax que Rusia nunca extradita a ciudadanos rusos.



Una cruz conmemorativa de los lugareños dice "283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación de un Boeing 777 de Malaysian Airlines que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur murieron trágicamente en este lugar como resultado de un accidente aéreo", en el lugar donde se estrelló el vuelo MH17 de Malaysian Airlines. cerca del pueblo de Rossypnoye, a unos 100 km al este de Donetsk, Ucrania, el 15 de noviembre de 2022. | Fuente: EFE

"La Constitución rusa prohíbe expresamente la entrega de ciudadanos rusos a otros Estados. Precisamente por eso, ni el primero ni el segundo condenado serán entregados", subrayaron.



A su vez, la fuente consideró "injustificado" el veredicto, ya que la investigación fue "tendenciosa" al rechazar todos los argumentos de la parte rusa.

"Sentimiento de impunidad"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, saludó el "importante" fallo de la Justicia neerlandesa por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014 y dio la bienvenida a las "primeras sentencias" contra los perpetradores.

"Que rindan cuenta los cerebros [detrás del ataque] es crucial también, ya que el sentimiento de impunidad lleva a nuevos crímenes", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario ucraniano.



"Debemos disipar esta ilusión. El castigo de todas las atrocidades de la Federación Rusa de entonces y de ahora es inevitable", remachó Zelenski.



En un sentido similar se expresó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que subrayó que el fallo de hoy envía a Rusia el mensaje de que "ninguna cantidad de mentiras puede ayudar a escapar de la justicia".

(Con información de EFE)

Tribunal Internacional de Justicia de la Haya sentencia a cadena perpetua a responsables derribo MH17 | Fuente: EFE

