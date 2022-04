Soldados ucranianos están recuperando los cadáveres encontrados por toda la ciudad | Fuente: AFP

Al menos unas 20 personas vestidas con ropa de civil fueron encontrados este fin de semana en las calles de Bucha, una ciudad al noroeste de Kiev recuperada por las fuerzas ucranianas tras su invasión por tropas rusas, informó un periodista de la AFP.

Esta localidad de poco más de 30 mil habitantes que se encuentra a 25 kilómetros de la capital ucraniana, y hasta mediados de esta semana los efectivos rusos mantenían el control de dicha zona. Hoy se ha vuelto el centro de atención debido a los horribles hallazgos.

En Bucha comenzaron a aparecer cadáveres tirados por las carreteras, calles y cunetas. Las autoridades de Ucrania señalaron que solo en los primeros momentos hubo que enterrar a unas 300 personas que se encontraban en una fosa común. Con el paso de las horas, se ha comprobado que la tragedia es mayor de lo imaginable.

“La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, a través de su cuenta oficial de Twitter junto a una imagen en la que se da cuenta de una fosa común.





Ucrania pudo recuperar la ciudad de Bucha tras el asedio de los rusos | Fuente: AFP

El presidente Volodymyr Zelensky dijo en una entrevista a emitirse este domingo en CBS que las fuerzas rusas están cometiendo un “genocidio” en Ucrania.

“Esto es genocidio. La eliminación de toda la nación y el pueblo”, dijo Zelensky a CBS, según una transcripción proporcionada por la cadena, un día después de que se difundieran horribles imágenes de muertos civiles.

Ucrania exige respuestas al gobierno de Putin tras la masacre | Fuente: AFP

Mijailo Podoliak, uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, manifestó que todas las víctimas no eran militares y fueron ejecutados sin compasión por el enemigo.

“Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?”, indicó

Emanuel Macron: "Rusia deberá responder por estos crímenes"

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de "inaguantables" las imágenes que muestran los cadáveres de docenas de civiles en el suburbio de Bucha, al norte de Kiev, y aseguró que "las autoridades rusas deberán responder por esos crímenes".

En un mensaje de Twitter, publicado poco después de un comunicado de Exteriores de Francia, Macron mostró su "compasión por las víctimas y solidaridad con Ucrania".

Estados Unidos: "Lo sucedido en Bucha son un puñetazo en el estómago"

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, se manifestó después de que se difundieran horribles imágenes de las calles de la ciudad cercana a Kiev. “Esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra Ucrania”, agregó.

Comunidad internacional repudia los crimenes en Bucha

El embajador israelí en Ucrania, Michael Brodsky, también condenó el asesinato de civiles a manos de fuerzas rusas en Bucha y lo calificó de “crimen de guerra”.

“Estoy profundamente afectado por las fotografías de Bucha. El asesinato de civiles es un crimen de guerra y no se puede justificar”, publicó Brodsky en Twitter.

Otro que alzó su voz fue el gobierno de Italia. Su ministro de Exteriores, Luigi di Maio, aseguró que las “atrocidades” cometidas por Rusia “no pueden quedar impunes”.

“La existencia de crímenes de guerra debe ser investigada lo antes posible. Estas atrocidades no pueden quedar impunes”, dijo Di Maio, que se mostró impresionado por las “escalofriantes imágenes de Bucha” en sus redes sociales.



Con información de AFP, EFE y Europa Press