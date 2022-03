Ucrania pide aviones de combate | Fuente: AFP

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, pidió hoy a la comunidad internacional aviones de combate y sistemas integrados de defensa aérea para el Ejército de su país para que las Fuerzas Armadas puedan defenderse mejor de los ataques rusos en la guerra que lanzó Rusia contra Ucrania hace ocho días.



En un teletón nacional, Kuleba afirmó que la diplomacia ucraniana está trabajando actualmente en varios escenarios para fortalecer las capacidades de defensa aérea de Ucrania, incluido el suministro de aviones de combate y sistemas integrados de defensa aérea al ejército ucraniano, según un comunicado de su oficina.



Volvió a insistir además en la importancia de que el mundo implante una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.



"Se lo dejamos claro a nuestros socios de la OTAN: pueden pensar todo lo que quieran sobre cómo evitar una confrontación directa con Rusia, pero si no nos ayudan a detener a Rusia en el aire ahora, una confrontación directa será inevitable. Es fundamental actuar ahora", subrayó el ministro.

"Hay una guerra y cada vida cuenta"

Kuleba enfatizó que la vacilación de Occidente en cerrar los cielos sobre Ucrania le da a Rusia la oportunidad de continuar atacando al pueblo ucraniano desde el aire.



"Tenemos una postura extremadamente dura. No estamos en la fase en la que necesitamos ser diplomáticos. Necesitamos llamar las cosas por su nombre, porque hay una guerra y cada vida cuenta", resumió.



También el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que no entendía la posición de los aliados de la OTAN sobre el cierre de los cielos sobre Ucrania.



"Si no puedes cerrar el cielo ahora, entonces da una fecha límite. Si no puedes hacerlo ahora, dime ¿cuántas personas tienen que explotar? ¿Cuántos brazos, piernas, cabezas tienen que volar? Dime cuántos, contaré y esperaremos este momento", dijo con dureza.

(EFE)





