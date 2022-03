Imagen de militares ucranianos el 24 de febrero de 2022, cuando se preparan para repeler un ataque ruso en la región ucraniana de Lugansk. | Fuente: AFP

El Gobierno de Ucrania afirmó que Rusia le ha transmitido hoy que seguirá con su ataque hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición, algo que "no es aceptable", dijo el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

"La narrativa amplia que me ha transmitido es que (Rusia) seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable", aseguro Kuleba en rueda de prensa tras el breve encuentro, celebrado en la ciudad turca de Antalya.

"Ellos buscan la rendición de Ucrania. Ucrania es fuerte, está luchando", dijo el ministro, quien aseguró que su país está dispuesto a buscar soluciones pero no a rendirse.

"Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá", insistió Dmytro Kuleba

Ucrania y Rusia no llegan a acuerdos

Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente, han finalizado sin acuerdo su reunión de este jueves en la ciudad turca de Antalya, la primera que mantienen desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Kuleba ha afirmado que los contactos se han saldado sin un acuerdo de alto al fuego, si bien se ha mostrado dispuesto a "continuar las negociaciones", tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

"Ucrania ha propuesto un corredor humanitario desde y hacia Mariúpol y un alto al fuego de al menos un día para solucionar los problemas humanitarios de los civiles. La parte rusa no ha estado de acuerdo. Estoy dispuesto a continuar las negociaciones", ha dicho.

Así, ha desvelado que se le ha trasladado que "es posible un alto al fuego si Ucrania cumple con las condiciones de (el presidente ruso, Vladimir) Putin. "Ucrania no se rinde. Buscaremos soluciones diplomáticas, pero hasta lograrlas protegeremos al pueblo de la agresión rusa", ha subrayado.

Por su parte, Lavrov ha dicho que Kiev ha rechazado las exigencias de Moscú y ha hecho hincapié en que la postura rusa sobre la apertura de corredores humanitarios de forma diaria continúa sin cambios, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. (Con información de EFE, AFP y Europapress)





