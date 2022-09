Vladimir Putin advierte que cortará suministros de petróleo y gas si Unión Europea pone tope a precios

Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SERGEI BOBYLYOV

Rusia está dispuesta a cumplir sus contratos pero no suministrará ni gas, ni petróleo, ni carbón en detrimento de sus intereses, alertó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, ante las propuestas del G7 y de la Unión Europea de poner un tope a los precios del crudo y gas rusos.



"Existen compromisos establecidos en los contratos de suministro. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos", dijo en el VII Foro Económico Oriental en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso.



Putin recalcó que Rusia no suministrará "absolutamente nada si esto contradice nuestros intereses, en este caso económicos, no suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón".



El G7 ha planteado la posibilidad de permitir el transporte del petróleo ruso y sus derivados a nivel mundial solo si los productos se venden por debajo de un precio tope, algo que Moscú ha rechazado categóricamente.



Esta propuesta trata de cortar la financiación de la campaña militar rusa en Ucrania en momentos en que la Unión Europea ha adquirido el 54 % de todos los combustibles fósiles exportados por Rusia desde fines de febrero por un valor de 85.100 millones de dólares.



Aunque no hay cifras oficiales disponibles, se estima que Rusia ha invertido alrededor de 100.000 millones de euros en financiar la guerra contra Ucrania, por lo que los ingresos procedentes de la exportación de combustibles se han convertido en "el factor clave" que hace posible la campaña militar rusa.

Rusia "no perdió ni perderá nada" por la guerra en Ucrania

De otro lado, Vladímir Putin se mostró "convencido" de que Rusia "no perdió ni perderá nada" debido a la campaña militar rusa en Ucrania, que provocó una oleada de sanciones occidentales contra Moscú.



"Estoy seguro de que ni hemos perdido ni perderemos nada. En cuanto a los logros, el principal es el fortalecimiento de nuestra soberanía y ese es el resultado inevitable de lo que ahora está pasando", dijo durante la intervención en el VII Foro Económico Oriental en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso.



Admitió que debido al conflicto se ha producido "una polarización" tanto en el mundo como dentro de Rusia, donde las encuestas oficiales dicen que dos tercios de los rusos apoyan la intervención en Ucrania.



"Pero yo considero que eso será sólo beneficioso, ya que todo lo que es innecesario, pasajero y aquello que nos impide avanzar, quedará en el camino (...). El desarrollo moderno sólo puede basarse en la soberanía", afirmó.



Putin negó que la "operación militar especial" rusa en Ucrania suponga una violación del derecho internacional, precisamente debido al "precedente de Kosovo", cuya independencia de Serbia ha sido reconocida desde 2008 por más de cien países.



Recordó que el Tribunal Internacional de la ONU adoptó entonces la decisión de que "cualquier parte de un territorio, de un país que quiera declarar su independencia, no está obligada a solicitar autorización al Gobierno central de su país". "Esto es aplicable a Kosovo. ¿Y por qué no es lo mismo para las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk? Es lo mismo", señaló. (EFE)