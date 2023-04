El presidente de Argentina presidió un acto conmemorando los 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas | Fuente: EFE

Argentina renovó su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas al recordar hoy, domingo, a los soldados caídos y los veteranos de la guerra que, en 1982, enfrentó a dicho país con el Reino Unido por ese archipiélago del Atlántico sur.

"Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La lucha que emprendimos tuvo sentido y no ha terminado: vamos a recuperar nuestras islas por la vía pacífica. Vamos a seguir elevando nuestra voz hasta que el mundo nos escuche", aseveró el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas para conmemorar los 41 años del inicio de la Guerra de las Malvinas.

En esta jornada, en la que Argentina conmemora desde el año 2000 el "Día del Veterano y la Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", Fernández sostuvo que quienes "lucharon y los que murieron" en la guerra son "hombres grandiosos" que fueron a "defender la patria y la soberanía" y por los que hay que sentir "orgullo".

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por las Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982, con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago, y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas británicas.

En el conflicto bélico murieron 255 británicos, tres isleños y 649 argentinos.

Malvinas primero

Fernández recordó que, en junio pasado, en la última reunión del G7 en Alemania, el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le saludó "con una gran simpatía" y se puso a hablarle de todos los "negocios que podían hacer ingleses y argentinos" en minería y energía.

"Lo escuché con toda paciencia y le dije que estaba todo bien pero que antes hay que hablar de Malvinas. Él me contestó que ese era un tema terminado. Le dije que no, que esas tierras las estaban usurpando. En el siglo XXI no aceptamos más la lógica colonialista. Si quiere hablar conmigo de Argentina, empecemos por hablar de qué modo nos devuelven las islas. La reunión se terminó inmediatamente", contó Fernández.

También reivindicó su reciente decisión de dar por terminado un pacto de 2016 que, sin obligar a las partes a negociar sobre la soberanía, comprometía a Argentina a remover los obstáculos que había impuesto a la explotación de recursos petroleros y pesqueros en aguas circundantes a Malvinas y a los vuelos entre las islas y el territorio continental argentino.

Fernández afirmó que "los ingleses no tienen ningún derecho ni a volar" a territorio continental argentino "cuando quieran ni a explotar las aguas argentinas cómo se les dé la gana".

Reclamo de soberanía

En 1829, el entonces Gobierno argentino creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, con Luis Vernet al frente, quien se instaló en las islas como gobernador.

Luego, en 1833, el Reino Unido ocupó el archipiélago y desalojó a sus habitantes y a las autoridades argentinas, que desde entonces siempre han reclamado la soberanía sobre las islas.

Al emitir este domingo un nuevo comunicado sobre la cuestión Malvinas, la Cancillería argentina sostuvo que la controversia continúa "pendiente" de la negociación y la solución a las que desde 1965 Naciones Unidas insta a buscar a Argentina y el Reino Unido.

Según el comunicado, en esta controversia el Reino Unido ha intentado invocar el principio de la "libre determinación" de los pueblos, algo que para Argentina no es "aplicable" pues la población de Malvinas es el resultado de la implantación de "súbditos británicos" desde 1833.

(Con información de EFE)