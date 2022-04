La muchacha fue dada de alta a los pocos días | Fuente: Captura de video

Una joven de unos 24 años se convirtió en la noticia en Argentina luego de que sobreviviera tras caer en los rieles del ferrocarril Belgrano Sur, cuando estaba ingresando a la Estación Independencia, en la localidad de González Catán.

El hecho ocurrió el martes 29 de marzo, pero las imágenes del accidente recién se dieron a conocer en las últimas horas en las redes sociales y sorprendió a todos pues la mujer sobrevivió al accidente.

En el video, que soprendió en Argentina, se la puede notar a la joven mareada cuando comienza a caminar mientras se desvanece hasta caer a las vías, justo en el momento en el que el tren llega a la estación. Los demás pasajeros que estaban en el lugar se mostraron consternados, pero un hombre reaccionó de inmediato para atender a la chica en conjunto con la seguridad de la estación.





Después de desmayarse, esta mujer cayó a las vías del tren en una estación de #Argentina, milagrosamente, sobrevivió. 🙏 pic.twitter.com/geUKzri5w8 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) April 18, 2022

Mujer fue dada de alta a los pocos días del accidente

Según informaron a La Nación, la mujer se dio a conocer como Candela, quien señaló que presentaba politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.Sin embargo, tras algunos días de recuperación fue dada de alta.

Candela relató al citado medio cómo sigue su largo proceso de rehabilitación: “Estoy en tratamiento para el tema de la audición, nutrición, y tengo que hacerme estudios neurológicos. Estoy viendo si puedo conseguir de alguna manera que me faciliten algún turno para hacérmelos, en el hospital donde me atendí no tienen los medios para la atención que necesito”, señaló.

(Con información de EFE y La Nación de Argentina)