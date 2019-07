"Estudié y me diplomé en Corea del Norte pero no sé gran cosa", explica Ri, que reanudó las clases el año pasado, seis meses después de haber llegado a Corea del Sur. Buena parte de lo que aprendió en el Norte no se puede aplicar en Corea del Sur: "Todo lo que aprendí es diferente". Entre las materias más importantes del programa educativo norcoreano figuran los estudios revolucionarios, que tratan principalmente sobre la dinastía Kim que gobierna el país desde hace más de 70 años.