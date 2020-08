Las amenazas fueron registradas el pasado marzo y fue vía correo electrónico. | Fuente: EFE

Medios de Chile reportaron este sábado que las autoridades del Gobierno expulsaron a un ciudadano peruano que el pasado marzo envió un correo amenazando a Sebastian Piñera y allegados.

Según infirmó BioBio, el sujeto había proferido en su correo amenazas de muerte. “Esto altera gravemente el orden público y afecta la convivencia social. Nuestra política en materia de extranjería es que aquellos que cumplan con nuestra legislación migratoria, son bienvenidos a Chile, pueden vivir acá mientras cumplan nuestras normas sociales", dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"Pero aquellas que se encuentren en irregularidad por haber vencido su visado de turismo, habiéndose decretado la orden de abandono y además incumpliendo gravemente las normas, amenazando a sus autoridades, lo que corresponde es que hagamos efectiva las sanciones del ordenamiento jurídico, como es la expulsión administrativa”, agregó.

Además, CNN informó que tras el envío de estos mensajes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte puso a curso la investigación en contra de este ciudadano, quien además registraba su visa de turista vencida desde febrero de este año.

La Brigada encargada de las investigaciones del caso identificó al autor de las amenazas, dando inicio al proceso de expulsión al verificarse además su residencia irregular en nuestro país.

“La gravedad es que si las amenazas pretenden debilitar nuestra democracia, y que nuestras autoridades no puedan tomar decisiones libres sino que extorsionados, creo que nuestra democracia se debilita si no damos señales claras en cuanto a que son amenazas condenables y no aceptables”, expresó el subsecretario.