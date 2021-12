Chile: Tenso primer debate entre Kast y Boric de cara a las elecciones presidenciales

Más de 15 millones de chilenos definirán el domingo 19 al sucesor del conservador Sebastián Piñera. | Fuente: AFP

Los candidatos a las elecciones del 19 de diciembre en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, se enfrentaron este viernes en un tenso primer debate, en el que cruzaron acusaciones sobre sus propuestas antagónicas de gobierno.

Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el debate duró más de dos horas, con interpelaciones constantes sobre los cambios que han introducido ambos candidatos a sus programas de gobierno de cara a la segunda vuelta y sus propuestas más polémicas, pero también sobre cuestiones personales.

"Nosotros tenemos una diferencia: cuando yo me equivoco pido perdón y soy capaz de enmendar mi posición", dijo Boric, el candidato de la coalición "Apruebo Dignidad", que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, acusado por Kast de avalar la violencia política.

"¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara", replicó Kast, provocando la molestia de Boric, diputado de 35 años -la edad mínima para presentarse a la presidencia-, exigiendo una retractación, al señalar que no existe ninguna denuncia de abuso en su contra.

"Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como éste para un tema que no tienes idea", afirmó Boric. Más adelante en el debate, Kast -un abogado ultraconservador de 55 años- le pidió disculpas a su contrincante por hablar de "abuso" y no de "acoso".

Otro de los puntos que levantó polémica, sobre todo en las redes sociales, fue la defensa que realizó Kast sobre la propuesta de arrestar a personas en lugares distintos a cárceles cuando se establezca un "estado de excepción" en medio de casos de alteración pública.

Consultado sobre si estos espacios podían ser similares a los que usó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para detener a opositores, Kast contestó: "así es".

El ultraderechista defendió también su propuesta de construir una zanja en la frontera norte para evitar el paso de migrantes irregulares: "El sentido es conducir a las personas a un paso habilitado". La iniciativa la valoró en 10 millones de dólares.

Por su parte Boric afirmó: "jamás he planteado modificar la bandera de la que me siento orgulloso ni el himno patrio. Lo único que cambiaría es el lema del escudo, de 'Por la razón o la fuerza' a 'Por la fuerza de la razón'".

Más de 15 millones de chilenos definirán el domingo 19 al sucesor del conservador Sebastián Piñera. Kast ganó la primera vuelta del 21 de noviembre con el 27,9% de los votos, frente a los 25,8% que obtuvo Boric, que ahora lidera los sondeos.

