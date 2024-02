Presidente Boric acudió a zonas afectadas por incendio forestal en Chile: "La prioridad es salvar vidas"

Chile Los incendios forestales han causado 56 muertos a la fecha

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se trasladó este domingo a las zonas afectadas por los devastadores incendios de Valparaíso, que ya han sido considerados la peor emergencia natural desde el terremoto de 2010.



El mandatario chileno, a través de sus redes sociales, resaltó la necesidad de que el gobierno central esté "en terreno" atendiendo la emergencia y a los damnificados.

"Ya estamos camino a la región de Valparaíso para estar con autoridades locales, víctimas de la tragedia y sobre todo para ver in situ donde debemos apretar tuercas para dar más y mejores apoyos en este momento tan duro. He instruido que el Gobierno debe estar en terreno y resolviendo", posteó en la red social X (ex Twitter).

Asimismo, el jefe de Estado chileno enumero la lista de prioridades que deben ser atendidas por los funcionarios gubernamentales.

"1-. Salvar vidas 2-. Apagar incendios activos asegurando cadena logística y seguridad a Bomberos y brigadas CONAF 3-. Recuperar cuerpos de personas fallecidas 4-. Canalizar apoyo urgente a víctimas en albergues 5-. Garantizar orden público con Carabineros y Fuerzas Armadas 5-. Recopilar antecedentes para investigación sobre origen de los incendios", indicó.

Además, Boric indicó que "apagado el fuego vendrá fase de catastro, ayudas tempranas y reconstrucción", y aseguró a sus conciudadanos que "nos pondremos de pie".

56 muertos y miles de hectáreas consumidas

La periodista chilena Valeska Vivallo, en diálogo con RPP, indicó que, hasta el momento, se ha reportado 56 muertos y más de 10 mil hectáreas de territorios boscosos consumidos por el fuego.

“Lo que está ocurriendo ahora es una de las mayores tragedias si nos enfocamos en el tema de infraestructura (...) Se habla de más de 10 700 hectáreas consumidas hasta este momento, y de acuerdo a información que ha sido recientemente entregada ha aumentado a 56 las personas fallecidas por los incendios forestales desatados en la región de Valparaíso”, sostuvo en la Rotativa del Aire.

La periodista indicó también que son 3 factores climatológicos los que han ocasionado la actual situación en la zona sur de Chile.

"Ocurre que a propósito del cambio climático (…), aumenta la temperatura a una superior a los 30°C, (y) se comienza a generar una escala de valores en términos de peligrosidad o amenaza de incendios forestales. Chile es un país forestal, su superficie forestal en muy amplia y hay regiones donde cerca del 60% de su superficie es forestal, lo que genera un peligro", sostuvo.

"Por otro lado, tenemos la humedad. En esta época estival, tenemos una temperatura superior a los 30°C con una humedad menor al 30%, y además vientos, porque Valparaíso está lleno de cerros (donde se) genera corrientes de viento. Cuando el viento aumenta a más de 30 km/h se genera una tríade que es bastante peligrosa, es una amenaza directa a que incendios forestales sean provocados de forma intencional (…) y que sean muy difíciles de combatir", explicó.

Asimismo, explicó que el incendio partió de una zona boscosa, forestal, y que "rápidamente fue ampliándose por las laderas y afectando una gran cantidad de viviendas".

"Según el último catastro, son entre 3 mil y 6 mil viviendas siniestradas hasta este momento, pese a que hay muchos lugares donde todavía no ha llegado personal municipal ni gubernamental por la dificultad que hay para acceder a estos terrenos que son de bastante complejidad", puntualizó.