"No hay apertura como tal. Nosotros no sabemos cuándo volveremos al trabajo, debemos esperar a que nos autoricen. Sólo vienen aquí amigos, viejos clientes", explica un dependiente de la empresa de la manzana mordida. Pese a que muchos pueden salir ya a la calle, el miedo al virus les invita a esperar a que las cosas se calmen. Y, dado que muchos residentes aún no han cumplido sus cuarentenas, el resultado es que la urbe todavía se encuentra a medio gas.