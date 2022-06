Duque felicitó a Petro públicamente tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia | Fuente: AFP

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido este lunes al próximo Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, "unidad" y protección de la iniciativa privada "para que el país pueda seguir avanzando".

"Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia, y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo", ha expresado el aún mandatario durante una visita a Portugal, según ha recogido 'El Colombiano'.

Iván Duque ha sostenido que quien quiera ser el presidente de Colombia "solamente puede soñar" con que "las cosas que funcionen se mantengan", y ha añadido que duda de que exista una intencionalidad de arrebatar al país "las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas", en alusión al mandato del presidente electo.

Asimismo, el presidente de Colombia ha aseverado que a pesar de las diferencias entre las diferentes corrientes políticas en Colombia, "será necesaria la unidad para que el país pueda seguir avanzando".

"El Presidente Kennedy solía decir que se pueden ganar las elecciones con el 50 por ciento, pero no se puede gobernar con el 50 por ciento en contra. Y eso los sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Y la unidad significa proteger las libertades, la democracia, la iniciativa privada", manifestó Duque.





Estas declaraciones han tenido lugar casi una semana después de la primera reunión de Duque y Petro después de que este último ganara las elecciones en Colombia.

En dicha reunión, ambos políticos trataron asuntos de seguridad, finanzas y transición eneérgetica, así como el inicio del proceso transitorio del poder hacia el primer Gobierno de izquierdas en la historia del país latinoamericano.

Álvaro Uribe acepta invitación para reunirse con Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe, aceptó una invitación extendida por el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, quien es uno de sus grandes opositores, para reunirse con él en el marco del gran acuerdo nacional que el ganador de las elecciones del pasado domingo está intentando forjar.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el exmandatario de derechas agradeció la invitación de Petro y aseguró que acudirá "a la reunión en representación del Centro Democrático", su partido, pero por el que ya no ejerce ningún cargo público, y también añadió que "son visiones diferentes sobre la misma patria".

(Con información de Europa Press)