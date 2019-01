Jóvenes católicos con gorras M.A.G.A insultan a un anciano nativo americano. | Fuente: Captura | Twitter

Este sábado se llevó a cabo en Estados Unidos la Marcha por la Vida para protestar contra las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump. Entre los manifestantes, hubo un grupo de adolescentes de una escuela católica que llevaba los gorros tradicionales rojos de ‘Make America Great Again’ (Hagamos genial América otra vez) que comenzaron a hostigar a los manifestantes indígenas.

En un video que se hizo viral por redes sociales, uno de los adolescentes republicanos se paró a pocos centímetros de Nathan Phillips, un veterano de la guerra de Vietnam y miembro de la tribu Omaha, de 64 años de edad, hostigándolo y diciendo “Construyan el muro, construyan el muro”.

Otros estudiantes rodearon al nativo, mientras se burlaban y reclamaban edificar un muro fronterizo. En la grabación se ve a Phillips sonriendo de manera calmada, mientras continuaba tocando y al joven republicano acosándolo.

Voces políticas

La representante demócrata del estado de Nuevo México Deb Haaland criticó lo que ella llamó una exhibición “desgarradora” de “descarado odio, falta de respeto e intolerancia”. La parlamentaria, que es miembro de la tribu Laguna Pueblo y había estado en el mitin más temprano ese día, apuntó que se encontraba bastante triste por la situación,

“Es triste que tengamos un presidente que use los nombres de las mujeres nativas americanas como insultos raciales, y ese es un ejemplo que estos niños están siguiendo claramente, considerando el hecho de que tenían puestos sus sombreros ‘Make America Great Again’”, dijo a The Associated Press.

Haaland le echó la culpa al presidente Trump, quien ha usado nombres nativo americano, incluido Pocahontas, como un insulto. “Realmente ha sacado lo peor de la gente”, precisó.

Mientras tanto, la escuela católica y la Diócesis de Covington condenaron el comportamiento de los estudiantes y dijeron que tomarán las medidas adecuadas contra los alumnos agresores.

De acuerdo con el sitio web de ‘Indian Country Today’, Phillips es un veterano que celebra una ceremonia anual en honor a los veteranos nativos americanos en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia.