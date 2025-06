Alligator Alcatraz: ¿qué se sabe y qué se cuestiona del nuevo centro de detención de migrantes que inaugurará Donald Trump?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará este martes el cuestionado centro de detención para migrantes 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los caimanes), ubicado en una zona ecológica sensible de los humedales Everglades, en el estado de Florida.

Este proyecto, impulsado por el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier, ha desatado críticas por su impacto ambiental, las condiciones de los detenidos y el costo de operación, estimado en 450 millones de dólares anuales.

A continuación, conoce qué es lo que se sabe sobre este centro y las críticas que enfrenta.

¿Qué es Alligator Alcatraz?

El centro de detención 'Alligator Alcatraz' se encuentra al suroeste de Miami, en una antigua pista de aterrizaje abandonada dentro del Parque Natural de los Everglades, un área de 101 kilómetros cuadrados declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Con capacidad para albergar hasta 3000 migrantes, el complejo se construyó en menos de dos semanas utilizando carpas similares a las empleadas durante la pandemia de COVID-19.

El nombre del centro alude a la histórica prisión de Alcatraz en San Francisco, que Trump también ordenó reabrir, y a los caimanes que habitan los humedales circundantes, los cuales, según las autoridades, actuarían como barrera natural para evitar fugas.

“A quienes salgan, no les espera mucho más que caimanes y pitones. No hay adónde ir, ni dónde esconderse”, afirmó el fiscal general James Uthmeier en un video promocional del proyecto.

El centro forma parte de la estrategia antimigratoria de la administración Trump, con Florida como aliado clave.

“Cuando el presidente venga mañana (martes) será capaz de ver (...) que cuando llevas a gente allí, no hay forma de que escapen a ningún lado”, dijo este lunes el gobernador Ron DeSantis al destacar la seguridad del lugar.

Activistas protestan contra la instalación del centro 'Alligator Alcatraz' en Florida, el úlitmo sábado 28 de junio. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Condiciones para los migrantes, costos y operación del centro

Activistas y defensores de derechos humanos han calificado las condiciones del centro como “inhumanas”.

Los detenidos estarán expuestos al calor extremo del verano en Florida, huracanes y la presencia de caimanes y serpientes.

Las denuncias se intensifican ante el contexto de hacinamiento en otros centros de detención en Florida, como el Centro de Detención de Krome, donde migrantes formaron un ‘SOS’ visible desde el aire hace dos semanas.

Respecto al presupuesto, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, ha indicado que 'Alligator Alcatraz' requerirá 450 millones de dólares anuales para mantenerse operativo, según informó The New York Times.

La Guardia Nacional estará presente para gestionar las instalaciones, que contarán con el respaldo del Gobierno federal, que ha calificado la iniciativa como “innovadora”.

El proyecto se suma a otro centro de detención en construcción en un campo de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, al noreste de Florida, lo que elevará la capacidad del estado para albergar hasta 5000 migrantes detenidos.

Controversia ambiental

La construcción de 'Alligator Alcatraz' es criticada por organizaciones ambientalistas y líderes locales.

Grupos como Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense y el condado de Miami-Dade, con el argumento de que la construcción viola la Ley de Política Ambiental Nacional al no realizarse una evaluación ambiental previa

El centro se ubica en los Everglades, un ecosistema de humedales con 36 especies de animales y plantas amenazadas o en peligro.

“Esta estafa nos costará 450 millones de dólares y arruinará nuestros preciosos Everglades”, dijeron manifestantes durante una protesta el pasado sábado en la reserva nacional.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también criticó el proyecto, señalando que el condado solo recibirá 20 millones de dólares por un terreno valuado en 190 millones.