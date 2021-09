Hoy se cumplen veinte años de los atentados del 11 de septiembre. | Fuente: EFE

El expresidente estadounidense Barack Obama rindió homenaje este sábado a los héroes anónimos que respondieron hace veinte años a los atentados del 11 de septiembre y también a los que reaccionan ahora a los retos que enfrenta el país, como la pandemia o la crisis climática.



En un comunicado con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Obama opinó que "Estados Unidos siempre ha sido el hogar de héroes que corren hacia el peligro para hacer lo correcto".



"Para Michelle y para mí, la imagen duradera de ese día no son sólo las torres cayendo o los escombros ardiendo, sino los bomberos corriendo para subir las escaleras mientras otros corrían para bajarlas", indicó el que fuera presidente entre 2009 y 2017.



Obama, que asistió este sábado a la ceremonia solemne en la zona cero de Nueva York junto al presidente Joe Biden y al exmandatario Bill Clinton (1993-2001), aseguró que esa misma valentía se ha repetido en las últimas dos décadas "una y otra vez".



"Y la vemos hoy, en los doctores y enfermeras, completamente agotados, que hacen lo posible por salvar vidas; en los militares, algunos de los cuales no habían nacido siquiera hace 20 años, que se han puesto en riesgo para salvar a estadounidenses y ayudar a los refugiados", afirmó, en aparente alusión a los rescates aéreos en Afganistán.



También incluyó en ese grupo a los bomberos y equipos de emergencias "que combaten fuegos salvajes y aguas crecientes para salvar a familias", en referencia a dos fenómenos, los incendios y las inundaciones, que se están haciendo más frecuentes en Estados Unidos debido a la crisis climática.



"El 11 de septiembre nos recordó hasta qué punto tantos estadounidenses se entregan de formas extraordinarias, no sólo en momentos de gran crisis, sino cada día. Nunca olvidemos eso, y nunca demos por hecha" su labor, concluyó Obama.



Mientras que Obama, Clinton y Biden asistieron a la ceremonia en Nueva York, el expresidente George W. Bush (2001-2009) pronunció un sentido discurso en Shanksville (Pensilvania), donde se estrelló el cuarto avión hace 20 años, tras los que impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono.



Con la excepción de Jimmy Carter (1977-1981), que a sus 96 años ya no viaja a actos oficiales, el único expresidente vivo ausente de los actos de este sábado fue Donald Trump (2017-2021), quien emitió un comunicado en el cargó contra Biden por su estrategia en Afganistán.

