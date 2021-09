Haitianos han cruzado irregularmente en los últimos días la frontera entre México y Estados Unidos. | Fuente: AFP

La Casa Blanca tachó este lunes de "horrible" el aparente uso de látigos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza contra algunos de los haitianos que han cruzado irregularmente en los últimos días la frontera entre México y Estados Unidos.



"No creo que nadie que haya visto esas imágenes pueda pensar que es algo aceptable o apropiado", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.



La portavoz respondía así a una pregunta sobre una fotografía tomada este domingo cerca de la ciudad de Del Río, en Texas, a donde han llegado recientemente más de 13 000 migrantes, en su mayoría haitianos, a los que el Gobierno estadounidense ya ha empezado a deportar a Haití.



En la imagen, un agente de la Patrulla Fronteriza subido a un caballo agarra de la camiseta a un inmigrante, mientras aparentemente le golpea con lo que parece un látigo, en la orilla estadounidense del Río Bravo, que separa ese país de México.



El fotoperiodista Paul Ratje, que capturó la instantánea, describió lo que llevaba el agente como un látigo, aunque algunos periodistas y observadores han especulado con la posibilidad de que se tratara de una fusta o de las riendas del caballo.



Psaki aseguró que es "horrible ver" esa imagen y afirmó que no tenía la información suficiente sobre su contexto, pero que si se confirma que los agentes llevaban látigos y golpearon a los migrantes con ellos, "por supuesto que nunca deberían poder volver a hacerlo".



Al mismo tiempo, sin embargo, la portavoz insistió en que este "no es el momento" para que los indocumentados haitianos lleguen a Estados Unidos.



Recordó que quedan reformas por hacer al sistema de asilo y que Estados Unidos sigue deportando inmediatamente a la mayoría de quienes cruzan la frontera, amparándose en la pandemia y sin permitirles solicitar refugio.



El mismo mensaje lo repitió este lunes en una rueda de prensa en la localidad de Del Río el secretario de seguridad nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.



"Esta Administración está comprometida con el desarrollo de vías de migración seguras, ordenadas y humanas, pero esta no es la forma de hacerlo", indicó Mayorkas sobre el cruce masivo de migrantes.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna