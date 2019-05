El presidente de Estados Unidos y México, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. | Fuente: Foto: AFP/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el jueves la decisión de aplicar aranceles del 5 % a partir del 10 de junio -y aumentar los gravámenes gradualmente hasta el 25 %- si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte y principal socio comercial:



Estas son las cinco claves para entender lo sucedido:



1.- ¿Cómo afecta a la economía mexicana la amenaza arancelaria de Trump?

El subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, explicó el jueves tras el anuncio de Trump que, de concretarse la imposición de aranceles del 5 %, "la acción sería gravísima" y tendría un fuerte impacto.



En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, opinó que, de aplicarse los aranceles en el país, habría un impacto en el crecimiento de la economía, que ya está en horas bajas y se estima en torno al 1,5 %.



Dando por hecho que se aplicarán los gravámenes a todos los productos mexicanos, BBVA Bancomer redujo este viernes la perspectiva de crecimiento para 2019 por debajo del 1 %, desde una estimación del 1,4 %.



2.- ¿Cuál es la importancia del intercambio comercial entre ambos países?

Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El país exportó entre enero y noviembre de 2018 a Estados Unidos productos por valor de 328.059 millones de dólares, lo que representa el 79,4 % de las exportaciones totales.



Lo que Estados Unidos compra a México son principalmente artículos de consumo como alimentos y bienes relacionados con el sector automotriz ya que plantas de producción de varias marcas se ubican en México, especialmente en estados fronterizos.



Le siguen en importancia bienes de tipo industrial como refrigeradores y bombas de calor, aparatos y material eléctricos y de reproducción de sonido y maquinaria de procesamiento de datos.



La dependencia del comercio de México de su vecino del norte es histórica y en los últimos diez años se el volumen de exportaciones ha representado entre el 77,5 % y el 81 % de las exportaciones totales, según datos del ministerio de Economía.

Respecto a 2008, el envío de productos mexicanos a su vecino del norte ha crecido el 40 % y ha subido en todos los ejercicios excepto en 2009 -el primer año completo tras la gran crisis económica- y en 2016, cuando registró una caída interanual del 2 %.



3.- ¿Cuál ha sido la posición del Gobierno mexicano?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró confiado en que Estados Unidos rectificará sus medidas arancelarias anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, como castigo por el continuo flujo migratorio.



"México no merece un trato como el que se quiere aplicar", señaló el mandatario desde el Palacio Nacional este viernes.



En la conferencia matutina reiteró que México no caerá en "ninguna provocación" y que no se contestará "a la desesperada" ante esta decisión de Trump. El jueves, el mandatario mexicano envió una carta a Trump en el que pidió diálogo y no confrontación, e indicó que no creía en la Ley de Talión, en el "diente por diente" ni "ojo por ojo".



En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió la instrucción de López Obrador de viajar a Washington "para entablar conversaciones a la brevedad con las autoridades norteamericanas".



4.- ¿Cómo están reaccionando empresas y mercados?

El anuncio de Trump ha provocado reacciones en distintos mercados.



Wall Street mantuvo pérdidas este viernes a media sesión y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1,13 %, lastrado por el anuncio de nuevos aranceles de EE.UU. a México.



En tanto, el selectivo de Fráncfort bajó este viernes, al mínimo desde comienzos de abril, tras la amenaza de aranceles a México.



Mientras que la Bolsa española amplió las pérdidas cayó hasta un 1,68 % al cierre.



La noticia también ha provocado reacciones en el mercado mexicano. En el mercado interbancario el peso perdió 2,99 % de valor frente al dólar hasta cerrar a la venta en 19,66 unidades por billete verde.



Al tiempo que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también arrancó con pérdidas superiores al 1,7 %.



5. ¿Cuál es la realidad migratoria en México?

Durante el mandato de López Obrador, que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, se contabilizan 43.301 deportados hasta abril de 2019, según el último reporte del Instituto Nacional de Migración (Inami).

En abril fue especialmente alto el número de deportaciones, la mayoría son centroamericanos, con 14.970, casi triplicando las 5.717 personas deportadas con las que arrancó su mandato.



López Obrador, que tiene un plan de desarrollo para Centroamérica y busca apoyo del Gobierno de Estados Unidos, aseguró este viernes que "se están atendiendo los flujos migratorios" y abogó por respetar los derechos humanos de quien decide emigrar.



EFE