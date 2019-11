La ceremonia se realizó anoche en la Casa Blanca. | Fuente: AFP

El presidente Donald Trump reconoció el jueves al actor Jon Voight, ganador del Oscar, uno de sus pocos seguidores abiertamente en Hollywood, y contó que luchó contra las lágrimas cuando veía una de las películas del actor.

Voight, de 80 años, está entre las ocho personas que recibieron la Medalla Nacional de Artes y la Medalla Nacional de Humanidades en una ceremonia en la Casa Blanca, el más alto reconocimiento del Estado para artistas.

El actor ganó en 1970 el Premio de la Academia al mejor actor por Coming Home, con la interpretación de un veterano parapléjico de Vietnam, al lado de Jane Fonda.

Estelarizó Midnight Cowboy, con Dustin Hoffman, y también participó en Deliverance y Odessa File, entre otros éxitos.

Trump dijo que otro filme de Voight, The Champ, fue la "mejor película taquillera de todos los tiempos". "Todos lloraban en esa película. Traté de no hacerlo, Jon, pero no fue fácil", dijo el presidente.

Voight ha sido un gran defensor de los republicanos públicamente en Hollywood, rompiendo filas con la mayoría de sus colegas que durante mucho tiempo se han inclinado por los demócratas.

Su hija, la actriz Angelina Jolie, es una crítica feroz de Trump. No se le vio en la ceremonia de entrega de medallas en el salón East (este) de la Casa Blanca. (AFP)