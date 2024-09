Donald Trump descarta postularse en 2028 si pierde la próxima elección en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, dijo que si pierde la elección del próximo noviembre no volverá a presentarse en 2028, según una entrevista difundida este domingo

"No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", respondió el expresidente de 78 años a una pregunta en el programa Full Measure sobre si volvería a presentarse.

Trump dijo, sin embargo, que espera tener "éxito" en las urnas el 5 de noviembre.

El republicano se encuentra cabeza a cabeza en la carrera contra la candidata demócrata Kamala Harris, inclusive en los estados clave donde probablemente se decidirá la elección.

El Partido Demócrata vio resurgir su apoyo después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un catastrófico desempeño en un debate televisivo contra Trump.

Trump perdió ante Biden en 2020, pero se negó a aceptar la derrota y diseminó entre sus simpatizantes la idea de que la elección le fue "robada", así como diversas teorías de la conspiración.

Rechaza segundo debate

El sábado, Trump dijo que es "demasiado tarde" para organizar un nuevo debate con su rival en las elecciones, Kamala Harris, quien volvió a desafiarlo a sostener un segundo enfrentamiento televisivo.

"El problema con organizar otro debate es que simplemente ya es demasiado tarde, las elecciones ya empezaron", declaró el exmandatario en un mitin electoral en Carolina del Norte, en referencia al voto por correo que ya comenzó en algunos estados del país.

Tras un primer debate el 10 de septiembre, en el que según la opinión general ella dominó la discusión, Harris volvió este sábado a desafiar a su oponente y lo llamó a debatir en el canal CNN el 23 de octubre.

"La vicepresidenta Harris está lista para otra oportunidad de compartir escenario con Donald Trump", dijo la directora de campaña, Jen O'Malley Dillon, en un comunicado. "Trump no debería tener ningún problema en aceptar este debate".

Trump rechazó la invitación de nuevo, aunque reconoció el sábado que le gustaría debatir por el "valor de entretenimiento", y añadió que si bien la cadena CNN había sido "muy justa" cuando en junio debatió con Joe Biden, "no volverán a serlo".

