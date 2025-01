Juez que procesó a Donald Trump por pagos a una actriz de cine para adultos leerá la sentencia el viernes 10

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juez Juan Merchan, que procesó al expresidente Donald Trump por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, cargos por los que fue declarado culpable el pasado mayo, leerá la sentencia el próximo viernes 10 de enero, solo diez días antes de su investidura para su segundo mandato presidencial.

Así, Merchan rechaza la petición de la defensa de Trump de que desestimara el caso, formulada en una carta el pasado 4 de diciembre y en la que argumentaba que se debía aplicar a Trump la sentencia del Tribunal Supremo que concede inmunidad a los presidentes de EE.UU. o que considere que sus derechos como presidente electo son, a estos efectos, similares a los de un mandatario en ejercicio.



Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado sobre esa decisión del juez, a quien ha criticado en el pasado por su supuesta parcialidad en favor del Partido Demócrata.



Merchan ordena al acusado a que comparezca "en persona o virtualmente" el próximo viernes a las 9:30 de la mañana hora local (14:30 GMT) para escuchar la sentencia, pero ya adelanta que no incluirá una pena de prisión.



"Parece apropiado en esta coyuntura hacer saber la inclinación de esta Corte a no imponer una sentencia de cárcel, sentencia autorizada por su culpabilidad, pero que la Fiscalía ya no ve como una recomendación práctica", razona el juez en sus consideraciones.

Caso Stormy Daniels

Añade que existen "preocupaciones sobre la doctrina de la inmunidad presidencial", en referencia al argumento principal de la defensa.



El diario The Washington Post escribe que esta sentencia hará historia porque será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación.