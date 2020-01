El Gobierno turco ha rechazado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump. | Fuente: EFE

El Gobierno turco ha rechazado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto de Palestina, al considerar que se trata de una anexión que acaba con la solución de los dos Estados y que la iniciativa "nace muerta".

"El así llamado plan de paz de Estados Unidos nace muerto. Es un plan de anexión con el objetivo de destruir la solución de los dos Estados para apoderarse de los territorios palestinos. Pero el pueblo y la tierra de Palestina no están en venta", señala el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado.

La nota destaca que Turquía "no apoyará ningún plan que no cuente con el respaldo de Palestina" y advierte de que "no habrá paz en Oriente Próximo si no se pone fin a las políticas de ocupación de Palestina".

El plan, presentado por Trump el martes junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respalda la anexión por parte de Israel del valle del Jordán, que constituye alrededor del 30% del territorio de Cisjordania, y ofrece a los palestinos una soberanía limitada sobre su futuro país.

También deja intactos los asentamientos israelíes y propone que Jerusalén, sin dividir, sea la capital únicamente de Israel, si bien adjudica a la capital palestina una zona periférica.

"Jerusalén es nuestra línea roja. No permitiremos ningún paso que intente legitimar la ocupación de Israel y sus atrocidades. Respaldaremos siempre a nuestro pueblo hermano palestino y seguiremos trabajando para una Palestina independiente en territorio palestino", concluye el comunicado. (EFE)