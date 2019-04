No es la primera vez que Donald Trump usa referencias de la serie ‘Game of Thrones’ con fines políticos. | Fuente: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recurrir a la popular serie Game of Thrones para burlarse de sus detractores tras las declaraciones del fiscal general, William Barr, quien dijo que la investigación de la trama rusa no ha hallado pruebas en su contra.

"Ni conspiración, ni obstrucción. Para los que me odian y los izquierdistas radicales demócratas... Game over (fin de la partida, en español)", señaló Trump en un mensaje divulgado en las redes sociales, minutos después de que Barr hablara del informe del fiscal especial Robert Mueller y enviara una versión censurada al Congreso.

"Estoy teniendo un buen día, lo han llamado 'no conspiración, no obstrucción'", aseguró Trump poco después durante un acto en la Casa Blanca con veteranos del Ejército.

"Nunca la hubo, y nunca la habrá. Tenemos que llegar al fondo de estas cosas (...). Esto nunca debería pasarle a ningún otro presidente de nuevo, esta farsa", añadió el presidente.

Trump divulgó su tuit como un montaje que imitaba la estética -incluida la tipografía- de la popular serie que el pasado domingo comenzó su última temporada.

En la imagen, se puede apreciar a un Trump, de espaldas, mirando a un horizonte invisible por la niebla.



Horas después, la cadena estadounidense HBO hizo una declaración en la que pide, sin mencionar directamente el mensaje en Twitter de Trump, que sus contenidos no sean utilizados con fines políticos.

"Aunque podemos entender el entusiasmo por Game of Thrones ahora que la temporada final ha llegado, todavía preferimos que nuestra propiedad intelectual no se use para propósitos políticos", indicó HBO en una declaración pública.

No es la primera vez en que el presidente estadounidense recurre a Game of Thrones para darle mayor notoriedad a sus mensajes en las redes sociales.

El pasado mes de noviembre, Trump recurrió a un montaje similar para advertir a Irán de la inminente imposición de sanciones, y también recibió una respuesta similar de HBO.

En esa ocasión, publicó en Twitter una imagen en la que aparecía él mismo, con semblante serio, junto a un texto en una tipografía similar a la de la popular serie en el que se leía: "Se acercan las sanciones", parafraseando el ‘Winter is coming’ (se acerca el invierno) que tantas veces han pronunciado los personajes. (EFE)