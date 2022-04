La Policía aún no revela los detalles de la detención. | Fuente: AFP

El presunto autor del tiroteo en una estación del metro de Nueva York, identificado como Frank James, fue arrestado este miércoles, según fuentes policiales citadas por la cadena CNN y otros medios.

Según CNN, el hombre de 63 años fue arrestado en el barrio del East Village, al sur de Manhattan, por dos agentes, después de que un transeúnte lo apercibiera en la calle, lo fotografiara y colgara la imagen en Twitter, aunque la Policía aún no ha desvelado los detalles.

Intensa búsqueda

La Policía buscaba intensamente a Frank James, al considerarlo autor del ataque, que dejó diez heridos de bala y otros 13 por inhalación de humo y daños sufridos en la huida.

Las autoridades, que pidieron la cooperación ciudadana, ofrecían 50 000 dólares de recompensa por toda información que lleve a su detención.

Su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado fueron encontradas en el lugar del ataque.

Antecedentes

Frank James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su página había sido cerrada el miércoles por "violar las directrices" del portal.

Eric Adams pidió a los ciudadanos que estén "vigilantes", pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: "Parece que actuó solo", dijo.

Catherine James Robinson, hermana del presunto atacante, dijo al diario The New York Times que estaba "sorprendida" de ver a su hermano considerado como el sospechoso. "Nunca pensé que podría hacer algo así", reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él. (EFE/AFP)



