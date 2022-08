El gobernador de California, Gavin Newson | Fuente: Europa Press

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado este lunes el estado de emergencia en California debido a la propagación del virus de la viruela del mono con el fin de "reforzar los esfuerzos de vacunación del estado."

"California está trabajando urgentemente en todos los niveles del Gobierno para frenar la propagación de la viruela del mono, aprovechando nuestras sólidas pruebas, el rastreo de contactos y las asociaciones comunitarias reforzadas durante la pandemia para asegurar que los que están en mayor riesgo son nuestro foco de atención para las vacunas, el tratamiento y la divulgación", ha dicho Newsom en un comunicado.

Hasta el momento, se han confirmado casi 800 casos de viruela del mono en California, según los datos más recientes publicados el jueves por el Departamento de Salud Pública del estado estadounidense.

Según los datos del informe, el 98,3 por ciento de los casos han sido confirmados en hombres, la mayoría de los cuales se identifican como parte de la comunidad LGBTI.



EE.UU.: situación de viruela del mono

La proclamación del estado de emergencia facilita al estado la coordinación de su respuesta al brote y permite a los trabajadores de los servicios de emergencia administrar las vacunas.

La oficina de Newsom ha detallado que California ha distribuido más de 25 000 dosis de la vacuna de un total de 61 000 dosis recibidas hasta la fecha. La vacuna Jynneos, en particular, sigue siendo escasa en todo el país.

Asimismo, la oficina del gobernador ha recalcado que más de 30 instalaciones y proveedores en todo el estado están ofreciendo tratamiento para la viruela del mono, aunque el acceso al medicamento antiviral recetado tecovirimat también es limitado.

"Seguiremos trabajando con el gobierno federal para conseguir más vacunas, concienciar sobre la reducción del riesgo y apoyar a la comunidad LGBTI en su lucha contra la estigmatización", ha añadido Newsom.

(Europa Press)

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

